Dos condemnats de la 'manada' de Manresa segueixen sense comparèixer davant l'Audiència

Dos dels condemnats per abús sexual a una menor a Manresa (Barcelona) el 2016, cas conegut com la 'manada' de Manresa, no han comparegut aquest dimarts davant l'Audiència de Barcelona, de manera que segueixen sense aparèixer davant del tribunal, que ja els havia citat la setmana passada a una vista per determinar si han d'ingressar a la presó preventiva, tot i que la sentència encara no és ferma.





La Fiscalia ha demanat la recerca i captura de tots dos condemnats a la Secció 22 de l'Audiència --que va dictar la sentència condemnatòria--, de manera que la sala haurà de pronunciar-se sobre aquesta qüestió, a més dels ingressos en presó preventiva.









Sí que ha comparegut aquest dimarts un tercer condemnat, el advocat, David Maraver, ha rebutjat l'empresonament preventiu argumentant que el seu client ha complert la mesura cautelar de presentar-se setmanalment a un jutjat, i ha descartat el risc de fuga perquè té arrelament a Espanya, ja que viu a la província de Barcelona amb la seva família i té feina.





En declaracions, aquest lletrat també ha recordat que, com la resta de parts, va presentar recurs contra la sentència, si és el cas per falta de proves que acreditin que el seu client va participar en els fets, segons ell.





La Secció 22 de l'Audiència de Barcelona va dictar penes d'entre 10 i 12 anys per als cinc joves majors d'edat per la violació múltiple a una nena de 14 anys a Manresa el 2016, i els va condemnar per delicte d'abús sexual a menor, tot al fet que Fiscalia a la fi del judici va acusar per agressió sexual.





La setmana passada ja van comparèixer a la vista sobre l'ingrés a la presó preventiva els altres dos condemnats restants, les defenses també es van oposar a l'empresonament al·legant el compliment de les mesures cautelars i arrelament personal.