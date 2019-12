Un home es disfressa igual que la seva mare de 60 anys per treure-li el pràctic de conduir

El pla era senzill (aparentment): vestir-se com la seva mare de 60 anys i substituir-la en l'examen pràctic de conducció. No obstant això, el fill, un home brasiler de 43 anys, va ser caçat al cap de pocs minuts.





Encara que va posar tot el seu esforç en aconseguir el mateix aspecte que el de la seva reverenda mare --que ja havia suspès l'examen en tres vegades--, el van arrestar per suplantament d'identitat.









Segons ha explicat al 'Daily Mail' l'examinadora, Aline Mendonça: "La seva disfressa no em va semblar inusual a el principi perquè acabava d'acabar d'avaluar al meu cinquè candidat, així que estava una mica distreta".





"Estava fent tot el possible per ser femení i el més natural possible. El seu maquillatge estava molt ben fet i es veia extremadament bé". A la fi, el que va delatar l'home va ser

la seva veu greu i les seves mans excessivament grans. Això no ho va poder canviar.