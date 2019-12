El Consorci de la Zona Franca de Barcelona preveu guanyar 8,2 milions el 2020

El Consell del Plenari de el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sota la presidència de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha aprovat aquest dimarts el projecte de pressupost per a l'exercici 2020, que preveu 8,2 milions d'euros de beneficis i un pressupost d'inversió de 20,4 milions.









L'organització, dirigida per Pere Navarro, preveu arribar a una facturació de 51 milions d'euros el 2020, un 5% més, i apostar tant per inversions patrimonials com immobiliàries, ha informat en un comunicat.





Entre aquestes inversions figuren el projecte DFactory, en què el CZFB ja està invertint i que requerirà 17 milions d'euros per finalitzar la seva primera fase, que estarà inaugurada al juny de 2020 i que comptarà amb 17.000 metres quadrats de superfície.





En una segona fase de el projecte DFactory, prevista per a l'exercici 2021, l'espai augmentarà fins als 90.000 metres quadrats de superfície.





L'entitat ha abordat també el seu pla estratègic per als propers anys, sustentant en la sostenibilitat econòmica del CZFB a llarg termini, el desenvolupament econòmic i social del territori, i la seva integració urbana i sostenibilitat mediambiental.





En concret, el CZFB ha definit un total de 29 projectes preliminars per abordar les nou línies estratègiques dins dels tres pilars que conformen el seu pla estratègic.





El Consorci també emprendrà al polígon al llarg de 2020 diverses actuacions de sostenibilitat i mobilitat per avançar cap a un entorn que s'acosti a l'àrea industrial a l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides han fixat en l'horitzó de 2030 .