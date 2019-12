El Papa elimina el secret pontifici en casos de pederàstia

El Papa ha eliminat el secret pontifici davant "les denúncies, els processos i les sentències" concernents als delictes d'abusos sexuals a menors i adults vulnerables, segons es recull en una ordenança que limita la confidencialitat de les causes relacionades amb la pederàstia.













El Pontífex ha pres aquesta mesura en el motu proprio 'Vós esteu lux mundi', aprovat al maig i publicat aquest dimarts. La instància, que ha signat com és habitual el secretari d'Estat, Pietro Parolin, ja està vigent i s'estén a totes les investigacions realitzades pel Vaticà i per les diòcesis que tinguin com a objecte tot fet relacionat amb l'encobriment o la possessió de pornografia infantil.





Amb la nova disposició, la informació ha de ser requerida a través d'un rogatori internacional, mentre que, en els documents vinculats a cúries diocesanes, les autoritats judicials hauran de dirigir-se directament al bisbe corresponent. "No es pot imposar cap vincle de silenci pel que fa als fets encausats ni al denunciant ni a la persona que afirma haver estat perjudicada ni als testimonis", es descriu en el document impulsat pel Papa.





Referent a això, la instrucció recorda que "el secret d'ofici no obsta per al compliment de les obligacions establertes en cada lloc per la legislació estatal". En aquest sentit, el text subratlla que s'inclouen "les eventuals obligacions de denúncia, així com donar curs a les resolucions executives de les autoritats judicials civils".





El document, amb vigència "ferma i estable", es divideix en cinc punts en què s'aclareix que el maneig de les dades corresponents a aquestes qüestions ha de realitzar-se "de manera que es garanteixi la seva seguretat, integritat i confidencialitat".





L'Arquebisbe de Malta, Charles Scicluna, secretari adjunt de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, ha valorat la norma com un "pas històric". En una entrevista a Ràdio Vaticà, ha assenyalat que la decisió del Papa d'abolir el secret pontifici en casos de violència i abús de menors és una "peça molt important" que permetrà oferir la deguda informació a la víctima i a les comunitats i que ja havia estat discutida en la conferència sobre abusos de el passat mes de febrer.





LA VÍCTIMA PODRÀ CONÈIXER LA SENTÈNCIA





Així, ha recordat que fins ara "la víctima no tenia l'oportunitat de conèixer la sentència que va seguir a la seva denúncia" i que hi havia altres comunicacions que eren "obstaculitzades" perquè el secret pontifici és un secret del més alt nivell en el sistema de confidencialitat del Dret Canònic. "Ara també es facilita la possibilitat de salvaguardar a la comunitat i de dir el resultat d'una sentència", ha explicat.





Així mateix ha evidenciat que l'abolició del secret pontifici no vol dir que els documents es faran públics, però que es facilitarà "la possibilitat d'una col·laboració més concreta amb l'Estat, en el sentit que la diòcesi que tingui documentació ja no està lligada a el secret pontifici i pot decidir -com de- col·laborar bé, lliurant una còpia de la documentació també a les autoritats civils". "El mateix rescripte, aquesta nova llei, també parla de la necessitat de salvaguardar la vida privada de la persona, la bona reputació de les persones involucrades, així com la seva dignitat", ha incidit.





En aquest sentit, ha considerat que sempre es requereix "una certa reserva en l'àmbit penal i aquesta segueix estant garantida".