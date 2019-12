Iberdrola compensa els excedents d'energia als clients d'autoconsum

Iberdrola s'ha avançat a la normativa -el RD 244/2019, en fase d'implantació- i amb caràcter pioner ha començat a compensar els excedents d'energia als seus clients d'autoconsum, a partir de lectures reals d'energia.









Els 200 primers clients que ja han completat el procés de registre de les seves instal·lacions tindran una rebaixa en la factura de la llum en el mes de desembre, corresponent a l'electricitat generada per les seves instal·lacions solars que no han consumit i han abocat a la xarxa de distribució.





Aconseguir les compensacions a la factura requereix completar un procés que s'inicia acudint a la Comunitat Autònoma per a presentar a la Conselleria d'Indústria la sol·licitud d'alta d'autoconsum amb compensació.





Després de ser aprovada, l'administració regional comunica a la companyia distribuïdora les dades de client i la instal·lació per a la gestió de l'alta. A continuació, la distribuïdora ho notifica a la comercialitzadora, que estableix en un contracte amb l'usuari la compensació en la factura mensual de la llum pels excedents abocaments a la xarxa que no ha consumit.





Per facilitar aquest procés, i fins a completar els tràmits per aconseguir la compensació en la factura, Iberdrola ha llançat el Pla Solar, amb el qual client d'una instal·lació fotovoltaica pot gaudir d'un preu més econòmic en les hores en què no hi ha sol i compensar els seus excedents des del moment de la seva contractació, que la companyia ha establert en 10 euros al mes.