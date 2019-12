Fundació ONCE lliura 104 beques a universitaris amb discapacitat

Un total de 104 estudiants discapacitats procedent de tot Espanya han obtingut una beca per continuar els seus estudis, realitzar treballs de recerca o pràctiques en empreses, dins de la sisena edició de el programa 'Oportunitat al Talent' de Fundació ONCE per al curs 2019/2020.









La iniciativa està desenvolupada per aquesta fundació amb el suport de Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020 (POISES).





L'acte de lliurament de les beques, al Centre de Recursos Educatius de l'ONCE a Madrid, va comptar amb la presència de el vicepresident executiu de Fundació ONCE, Alberto Durán; la consellera tècnica de Reial Patronat sobre Discapacitat, María Teresa Fernández; la vicerectora d'estudiants de la Universitat del País Basc, Txelo Ruiz i la directora de l'CERMI, Pilar Villarino.





En total s'han lliurat 104 beques en cinc modalitats: mobilitat transnacional, per a màster i postgraus, beques de doctorat, d'investigació i beques d'estudis i esport. D'aquesta manera, Fundació ONCE recalca que en les sis edicions celebrades fins al moment, s'han beneficiat 429 joves amb discapacitat d'aquests ajuts.





En el cas de les 25 beques de mobilitat transnacional, destinades a alumnes de grau o de màster matriculats en alguna universitat estrangera, compten amb una quantia de 6.000 euros per estudiant; altres 40 ajuts per a màster i postgraus, amb 3.000 euros a cadascuna; nou beques de doctorat, que tenen una quantia de 12.000 euros anuals, i cinc beques a la investigació dotades amb 25.000 euros anuals per alumne.





D'altra banda, en la modalitat estudis i esport també s'han atorgat 25 beques destinades a estudiants de grau, cicles formatius de grau mitjà o superior i màster i postgraus, que compatibilitzin els estudis amb la pràctica esportiva i no rebin contraprestació econòmica per això. La quantia en aquest cas ascendeix a 3.000 euros.