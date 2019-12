L'escriptora xinesa Eileen Chang descriu a 'Incienso' l'ambient de l'Hong Kong colonial

Després d'un llarg període d'adormiment informatiu, Hong Kong torna a estar molt present en l'actualitat diària en ocasió de les reaccions que suscita entre la seva població la creixent intervenció de el poder central xinès, obsessionat a homogeneïtzar l'antiga colònia britànica amb la resta de país. Però la petjada de segle i mig de colonització ha estat tan forta que ha imprès caràcter i ha fet l'enclavament una realitat singular. Realitat que va conèixer bé Eileen Chang, una escriptora xinesa, nascuda a Xangai, però que va viure a la colònia fins que es va produir la invasió japonesa de 1941, moment en què va tornar a la seva ciutat natal per casar-se amb un col·laboracionista i, després de la imposició del règim comunista, marxar als Estats Units. La seva vivència d'aquells anys avui tan llunyans ha quedat reflectida en la seva obra literària de la qual Libros del Asteroide publica dos contes amb el títol conjunt d''Incienso'.





En realitat, es tracta de dues històries d'amors desgraciats a una ciutat on la vida, ja en aquell moment, estava condicionada per nombrosos estereotips, prejudicis i segregacions socials. És aquest context en què Chang relata el difícil aparellament de dues joves noies. En Primer encenser, de Weilong, que recorda: "Jo sóc mestissa ... (i) els únics marits que podem trobar són homes com nosaltres. Entre els xinesos no pot ser perquè per la nostra educació estrangera no encaixem amb xinesos de soca-rel. Però amb els estrangers tampoc pot ser! Dels blancs d'aquí, a veure qui no té perjudicis racials. Fins i tot suposant que un d'ells acceptés, la seva societat no ho aprovaria. El que es casa amb una oriental ja pot acomiadar-se de la seva carrera professional".





Adoptada i protegida per la seva tia Liang, una dona de turbulent passat però acomodada posició, s'entesta a aconseguir el jove Geogie Qiao -que es defineix dient "tinc fusta de gendre imperial", encara que per a això provoqui una situació delicada que suscita la reprensió de la seva padrina. "Per a una dona -li adverteix- el més important és la seva reputació. La reputació de la qual parlo és una mica diferent de la que encomien els moralistes. Avui dia, la gent de mentalitat mínimament moderna no dóna tanta importància a la castedat. Les senyoretes que surten i tenen vida social és inevitable que suscitin rumors. Però com més rumors d'aquest tipus hagi i com més escandalosos siguin, millor, perquè la teva celebritat serà més gran i això, per al teu futur, dista molt de ser negatiu. Només hi ha un tabú, estimar a un home que no t'estima o que et deixa tirada després d'haver-te estimat ". A la fi, tot acaba de la millor manera possible quan Weilong es conforma amb un Georgie Qiao quan li adverteix: "no puc prometre l'amor, només puc proporcionar-te alegria de viure". Que no és poc.





Segon encenser és l'altra cara de la moneda. Un matrimoni també, entre dos colonials Roger Empton, director de la residència d'estudiants de la Universitat de la Xina de sud i la jove Susi Mitchell, tenallada pel record de la trista experiència tenint per la seva germana Millicent.





Amb independència de la trama dramàtica pròpiament dita, Eileen Chang descriu amb gran vivesa i colorit l'ambient de la colònia en el període d'entreguerres, amb les seves festes, el malbaratament dels poderosos, la supervivència de la concubinat, la presència de l'opi, la prepotència dels oficials britànics i un mestissatge que no per ser freqüent deixa de marcar de per vida als que no posseeixen un origen impecable segons els criteris d'aquella societat endogàmica i hipòcrita.