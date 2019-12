Uns 3.000 efectius es desplegaran per assegurar el Barça-Madrid

Uns 1.000 mossos d'Esquadra i 2.000 efectius de seguretat privada del FC Barcelona es desplegaran aquest dimecres per garantir la seguretat de l'entorn de Camp Nou i de la celebració del Clàssic amb el Reial Madrid, un partit previst a les 20 hores, davant la convocatòria de Tsunami Democràtic sota el lema 'Drets, llibertat, autodeterminació'.





A aquesta xifra cal sumar els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que participarà en el dispositiu, i sumar-hi també que el Ministeri de l'Interior ha desplaçat efectius antiavalots de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil dins el pla de reforç de les mesures antiterroristes per Nadal, coincidint amb la trobada esportiva.





El gabinet de seguiment de la Generalitat ha constatat que l'objectiu en la celebració del partit és que els aficionats arribin a Camp Nou, que es pugui celebrar el partit i que es desenvolupi bé, i que els manifestants convocats per Tsunami Democràtic que vulguin concentrar-se "el puguin fer amb seguretat".





Així s'ha posat de manifest en una reunió el dimarts al Palau de la Generalitat, amb la presència del president, Quim Torra, i els consellers Meritxell Budó, Ester Capella, Alba Vergés, Miquel Buch i Damià Calvet, han informat fonts de Presidència.













Dimarts els Mossos, la Guàrdia Urbana, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i responsables de seguretat del FC Barcelona s'han reunit en una última trobada per preparar el dispositiu, que s'activarà des de primera hora per garantir que tots dos equips i els àrbitres puguin accedir a l'estadi.





DUES FASES





El dispositiu tindrà dues fases: a la primera s'establirà un cordó de seguretat a partir del matí, i que tindrà com a principal objectiu garantir l'accés a el partit dels jugadors i àrbitres, i la segona es centrarà en l'accés del públic i el partit en si.





Així, en aquesta primera fase hi haurà un cordó ampli de seguretat que serà porós i permetrà la circulació, i en el qual es preveuen filtres i controls de l'espai perquè estigui lliure i accessible, i el seu principal objectiu serà que els equips i l'àrbitre accedeixin a l'estadi.





La segona fase serà més a prop del propi camp, als seus voltants, i tindrà com a principal objectiu que els aficionats entrin al camp i que el partit transcorri amb total normalitat, a més que es impediran possibles topades entre aficions radicals dels dos clubs.





Els Mossos impediran que els manifestants de Tsunami s'acostin a les portes de l'estadi, que puguin bloquejar els accessos i asseguraran que romanguin en els quatre punts que han anunciat: el carrer Arístides Maillol amb avinguda Joan XXIII, l'avinguda Joan XXII amb el carrer Menéndez i Pelayo, la Travessera de les Corts amb Arístides Maillol, i la Travessera de les Corts amb Elisabeth Eidenbenz.





PITJOR ESCENARI





Per a la policia catalana el pitjor escenari seria una interrupció del partit però tenen en compte que Tsunami ha traslladat que no té intenció de "bloquejar o suspendre" la trobada, una acció que comportaria multes importants i mesures disciplinàries als socis.





El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte que la Comissió Permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport ha declarat el partit com d''alt risc', com és habitual, que actualment hi ha una alerta antiterrorista de nivell 4 sobre 5 i la convocatòria de Tsunami.





Hi participaran agents antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea de Recursos Operatius (Arro), unitats especials com Tedax, Canina (per fer comprovacions de subsòl), Informació i seguretat ciutadana.