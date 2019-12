Investigadors revelen un altre possible origen de la malaltia de les 'vaques boges'

Un estudi internacional, en el qual han participat els investigadors Rosa Bolea i Juan José Badiola del Centre d'Encefalopaties i Malalties Transmissibles Emergents de la Universitat de Saragossa ha revelat un altre possible origen de la malaltia de les "vaques boges".





Ara, s'ha posat en relleu que l'origen de l'encefalopatia espongiforme bovina hauria estat el scrapie, però no el clàssic, com s'havia postulat fins ara, sinó el scrapie causat per soques atípiques, i que, a diferència del clàssic, apareixen de forma espontània en ovelles i cabres, de forma aïllada sense que es transmetin entre elles en el ramat.





Aquests agents infecciosos s'haurien transmès a les vaques en ser alimentades amb pinso elaborat amb farina de carn i ossos d'ovelles infectades amb prions, una pràctica actualment prohibida.





A la fi dels anys 90, Europa va patir una de les pitjors crisis alimentàries a causa de l'Encefalopatia espongiforme bovina, popularment coneguda com la malaltia de les "vaques boges". Al Regne Unit, prop de 200.000 vaques van presentar símptomes com tremolors, canvis de comportament i pèrdua de l'equilibri, fins arribar a la mort. A Espanya, van ser prop d'un miler. Les persones que van ingerir productes bovins contaminats van patir la variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jackob, una patologia neurodegenerativa sense cura.





Rosa Bolea i Juan José Badiola són coautors de l'estudi





El nombre de persones afectades a Europa per aquesta malaltia va ser de 226, cinc de les quals d'Espanya. La hipòtesi que es plantejava llavors era que les vaques havien emmalaltit perquè havien consumit penso elaborat amb farines de carn i ossos d'ovelles contaminades amb prions de scrapie clàssic, una malaltia degenerativa fatal que afecta el sistema nerviós de les ovelles i les cabres i transmissible entre animals de la mateixa ramat.





La revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS) s'ha fet ressò d'aquest estudi, liderat pel centre ENVT-INRA de Tolosa, en el qual han participat, a més de la Universitat de Saragossa, el Centre de recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), el Centre de recerca en Sanitat Animal (INIA-CISA), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i altres centres de recerca a Noruega, Portugal i Regne Unit.





Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van estudiar diversos casos de scrapie atípic diagnosticats a Espanya, França, Portugal i Noruega i amb teixits d'aquests animals es van inocular en ratolins transgènics que expressaven la proteïna prió bovina (es tracta d'un model murí experimental que simula la susceptibilitat d'una vaca a la proteïna prió).





"La sorpresa va ser que aquests ratolins patien una malaltia priònica idèntica a l'encefalopatia espongiforme bovina, el que permet afirmar que l'origen de l'EEB seria la contaminació dels bovins amb ceps de scrapie atípic i no clàssic, com es creia fins ara", ha destacat Rosa Bolea.





El scrapie atípic és un tipus de prió dels petits remugants --ovelles i cabres--, que genera una malaltia esporàdica, ja que els casos apareixen aïllats en el ramat, i no es transmeten entre ovelles de forma natural. En canvi, el scrapie clàssic es dissemina entre els animals del ramat i els prions infecciosos poden romandre durant anys en el medi ambient.





Els experiments de l'estudi demostren per primera vegada que la transmissió de prions entre espècies pot fer canviar les propietats patobiológicas d'aquests agents. En aquest cas el scrapie atípic, que en principi no és transmissible a les persones, quan infecta un hoste amb proteïna prió de boví es converteix en agent zoonòtic (amb capacitat de transmissió a l'espècie humana).





"Aquests resultats es consideren de gran rellevància des d'una perspectiva científica i de salut pública, ja que implica que l'exposició de les vaques a aquests prions de petits remugants podria donar lloc a l'emergència de nous casos d'encefalopatia espongiforme bovina", ha subratllat Joan José Badiola.





Per ara no hi ha tractament ni vacunes per a les malalties priòniques humanes ni les animals, però els autors de l'estudi asseguren que aquesta troballa millorarà l'avaluació de risc d'aquestes malalties en l'àmbit de la sanitat animal i de la salut pública.





UN ESTUDI DE MÉS D'UNA DÈCADA





L'estudi, que es va iniciar fa més d'una dècada, ha comptat amb fons europeus FEDER del programa transfronterer INTERREG-POCTEFA, inicialment a través del projecte COTSA i els seus projectes següents conCOTSA i Transprion que, a dia d'avui, s'han materialitzat amb la xarxa RedPRION (EFA148/16) que agrupa diferents grups de recerca en aquestes malalties d'Aragó, Catalunya, País Basc i Migdia-Pirineus).





Aquests projectes del programa INTERREG-POCTEFA han estat sempre coordinats pels doctors Rosa Bolea i Juan José Badiola de la Universitat de Saragossa.





El Centre de Encefalopaties i Malalties Transmissibles Emergents, ubicat a la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa, ha estat el Centre Nacional de Referència de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles a Espanya, en què es van diagnosticar els primers casos de l'EEB i s'han confirmat una bona part dels casos registrats a Espanya.





Aquest centre disposa a més d'una àmplia superfície de laboratoris, estabularis per a ratolins i grans animals i sala de necròpsies en un nivell de bioseguretat 3, i és el laboratori autoritzat per Govern d'Aragó per a dur a terme el diagnòstic de les malalties priòniques animals d'Aragó dins el programa nacional de control i eradicació de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EETs).