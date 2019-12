La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha declarat un episodi d'alta contaminació per partícules a Catalunya, per una intrusió de pols africana des de dimarts, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per a aquest dimecres, ha informat en un comunicat.









La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dimarts ha estat superior a la valor de 80 micrograms per metre cúbic en més d'una estació de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a la zona de protecció especial, i la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 micrograms per metre cúbic durant aquest dimecres.





L'episodi d'alta contaminació per partícules suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit; informar la població de l'ús dels transports públics i instar les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generin partícules.





El protocol no comporta restriccions a vehicles, tot i que es recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu o amb bicicleta, fer servir el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat i realitzar una conducció eficient.





Els nivells de partícules són elevats a tot el territori i, per això, és convenient que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire lliure.