La Volta 2020 aposta per penetrar a França i recórrer la franja nord espanyola

La Volta Ciclista a Espanya va revelar aquest dimarts oficialment el seu recorregut amb any 2020, una simbòlica 75 edició en què la 'gran' traspassarà fronteres amb incursions en tres països i que tornarà a mirar cap al cel molts finals en pujada, entre ells un mite del com el Tourmalet, i centrats principalment en el Nord del territori nacional on es concentrarà el gruix de la cursa.





Unipublic, organitzadora de la ronda de tres setmanes, va donar a conèixer a Madrid la seva aposta per a la cita que reunirà el pilot del 14 d'agost a el 6 de setembre, un disseny en el qual torna a buscar fer-la el més atractiva possible i que tindrà, com ja és habitual, molta muntanya ja des que els corredors abandonin els Països Baixos.





En total, la Volta 2020, que celebrarà el desè aniversari de la seva mallot vermell, tindrà vuit etapes considerades planes i onze de mitjana o alta muntanya, més dos contrarellotges, una per equips i una altra individual, amb un total entre les dues de prop de 60 quilòmetres. La ronda recuperarà un dels seus colossos, L'Angliru, tindrà un final al Tourmalet, una de les grans bases del recorregut, donarà a conèixer pujades noves com a La Laguna Negra de Vinuesa o l'Alto de Moncalvillo, i passarà per França i Portugal, a més de per sòl neerlandès.









Allà discorreran les primeres tres etapes, amb sortida a Utrecht, una ciutat on la bicicleta és protagonista en la seva vida quotidiana i que acollirà una contrarellotge per equips de 23,3 quilòmetres. Aquesta estrena serà d'allò escàs que hi haurà d'aquesta disciplina, perquè l'altra crono, de 33,5 quilòmetres, acabarà en alt, en el dur Mirador del Ézaro.





Però perquè els favorits arribin a aquest bell paratge corunyès, abans hauran d'haver travessat innombrables reptes. Així, amb l'inici de la cursa en sòl espanyol, després del dia de descans extra que hi haurà en aquesta ocasió, els favorits al tron de Primož Roglič s'enfrontaran en tres jornades seguides al País Basc, Navarro i Sòria amb molta muntanya i els finals en el Santuari d'Arrate, port conegut de la Itzulia, i a La Laguna Negra de Vinuesa, de primera i inèdit a la Vuelta.





D'aquí, el pilot començarà a posar rumb cap a la zona pirinenca i amb el seu cimal en la novena etapa, entre Biescas i el Col du Tourmalet, cim mític vinculada al Tour i a què acompanyaran, en els 135 quilòmetres de jornada, l'Aubisque i l'Alto del Portalete.





L'entrada a França donarà pas a el segon dia de descans i el retorn dels ciclistes a al País Basc, a Vitòria, per iniciar la segona part del recorregut, una altra vegada amb desafiaments muntanyosos i al final en alt, també inèdit, en el dur Alto de Moncalvillo en l'onzena etapa. El cim de La Rioja té rampes d'entre el 8-9 per cent els tres últims quilòmetres al 13-14.





Infografia de lavuelta.es





Els esprintadors tindran dues jornades consecutives planes per acaparar tot el protagonisme abans de la fi de l'endemà a l'Alto de la Farrapona, últim dels quatre ports, entre ells La Cobertoria o Sant Llorenç, en una catorzena etapa que servirà de 'aperitiu' per una de les metes més esperades cada any: L'Angliru. El colós asturià i les seves rampes del 23 per cent tornen després d'absentar en 2018 i 2019 per segurament dictaminar qui entra en l'última setmana amb opcions.





Després del tercer i últim dia de descans, els aspirants es veuran les cares en l'esmentada crono amb final al Mirador del Ézaro, però bàsicament plana, i posteriorment es prendran i a un 'descans' entrant al tercer país fora d'Espanya, Portugal , d'on sortiran per l'última 'batalla' abans de la passejada triomfal cap a Madrid. La penúltima etapa acabarà a l'Alto de la Covatilla, de categoria especial, i que es pujarà després quatre cotes.





A més, durant aquesta presentació, es va retre un petit homenatge a alguns dels seus guanyadors com Roberto Heras, molt ovacionat, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Melcior Mauri, Ángel Casero, el colombià Nairo Quintana, l'italià Fabio Aru, el kazakh Alexander Vinokourov, l'holandès Joop Zoetemelk i l'irlandès Sean Kelly.