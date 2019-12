Endesa defensa un conveni sobre pobresa energètica amb administracions i entitats

Endesa ha reafirmat la seva voluntat de seguir negociant per arribar a un conveni acordat amb les administracions "com més aviat millor" per atendre situacions de pobresa energètica, han informat fonts de la companyia, després que Govern, administracions i entitats socials hagin fet públic aquest dimarts una proposta.





"Més enllà de la coresponsabilitat econòmica, el repte passa per desbloquejar definitivament la situació actual i desplegar la normativa amb un protocol clar per tal d'atendre les persones que veritablement ho necessiten", han dit les mateixes fonts.





Govern, administracions i entitats han proposat a les empreses subministradores de llum i gas assumir el pagament de tot el deute acumulat de les famílies en situació de pobresa energètica a Catalunya fins al moment en que signin un acord amb les institucions sobre aquest pagament en el futur .