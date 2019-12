El Govern demana a les empreses que paguin el deute de pobresa energètica fins a arribar a un acord

Govern, administracions i entitats socials han proposat a les empreses subministradores de llum i gas assumir el pagament de tot el deute acumulat de les famílies en situació de pobresa energètica a Catalunya fins al moment en que signin un acord amb les institucions sobre aquest pagament en el futur.









El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciat aquesta proposta conjunta de les administracions aquest dimecres en roda de premsa després de reunir-se amb entitats socials, en una trobada presidida pel líder de la Generalitat, Quim Torra.





Quan s'arribi a un acord amb les subministradores -amb les que porten mesos reunint-se per aconseguir-lo- la proposta és que la factura de les famílies vulnerables es reparteixi a com a mínim el 60% per a les empreses i com a màxim el 40% per a l'administració, xifra que al seu torn es desglossarà en el 50% pagat per la Generalitat i el 50% restant per ajuntaments i entitats supramunicipals, per al que el Govern crearà un Fons d'Atenció Solidària.





El conseller ha dit que es tracta d'una pas important i que ha estat consensuat per administracions i entitats, ha subratllat que ara es traslladarà a les companyies, i ha apel·lat a la seva responsabilitat després que el 2017 "no volguessin" signar un acord.





El Homrani ha remarcat que aquesta proposta d'acord és una "bona oportunitat" i que es donen les condicions per a un conveni amb mecanismes potents per complir la llei 24/2015 de pobresa energètica i emergència habitacional, i ha emfatitzat que busca la defensa de les persones vulnerables i els seus drets energètics.





Ha recordat que a l'estiu els ens locals van rebre una carta de les subministradores que "no era raonable ni raonada d'aquells que no han volgut complir una llei de Parlament" i va ser el detonant que va propiciar les reunions de les administracions per arribar a una proposta d'acord , i ha assenyalat que no s'han marcat un calendari per a la seva signatura, però que és prioritari i vol que es faci com més aviat millor.





La tinenta d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha subratllat que les subministradores tenen l'opció de signar el conveni "avui mateix", i ha considerat que amb ell s'exigeix corresponsabilitat del sector privat.





Pérez ha remarcat que la proposta inclou l'esperit de el grup promotor de la llei, ha advertit que no acceptaran "cap rebaixa" del plantejament, i ha assenyalat que a la carta rebuda pel consistori a l'agost establia que 3.790 famílies vulnerables de Barcelona devien de 2,9 milions a Endesa.





Lluïsa Moret, de la Diputació de Barcelona, ha ressaltat el "front comú" d'administracions i entitats per preservar els drets de les famílies vulnerables i dels ajuntaments, i ha advocat per mantenir la taula, extrem en què també ha coincidit El Homrani .





La Generalitat constituirà un òrgan gestor que centralitzarà la comunicació amb les empreses subministradores i que determinarà, coordinarà i cogestionarà les ajudes per a les persones acreditades com a vulnerables.





L'acord proposat contempla que, a més del finançament del 60% de Fons d'Atenció Solidària, les companyies aportaran una quantitat addicional en concepte de costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació, equivalent al 50% dels costos associats, que també es destinarà al fons.





També proposa que les companyies es comprometin a realitzar una promoció activa de el bo social i una adaptació d'aquest a la situació econòmica de Catalunya, indexant-lo en l'Indicador de renda de suficiència (IRSC), també amb la consegüent reducció i optimització de la potència de consum.





D'altra banda, la Generalitat i les administracions locals també signaran un acord per a l'establiment de mesures d'abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica.