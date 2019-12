Mor una dona de 84 anys atropellada per un camió a Arbeca

Una dona de 84 anys ha mort aquest dimecres al matí atropellada per un camió a l'Avinguda dels Portals d'Arbeca (Lleida).





La víctima, veïna del municipi, creuava per una zona que no estava senyalitzada com a pas de vianants, han informat els Mossos d'Esquadra.





Els Mossos han rebut l'avís de l'accident mortal a les 11.30 hores i s'han desplaçat fins al lloc tres patrulles.