Detenen el conductor que va causar un accident en què va morir un nadó

Els Mossos d'Esquadra han detingut per anar sota els efectes de les drogues a el conductor del turisme que presumptament va causar un accident aquest dimarts a Cubelles (Barcelona) en què va morir una bebè, per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu, tres delictes de lesions i un contra la seguretat del trànsit, ha informat aquest dimecres la policia catalana.









L'accident va passar a les 18.45 hores al quilòmetre 15,40 de la C-32, al seu pas per Cubelles, quan un vehicle va xocar per darrere amb un altre en què viatjaven quatre persones: arran de la col·lisió va morir una nadó i els altres tres passatgers van resultar ferits.





Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el conductor ha resultat ferit crític i va ser evacuat a l'Hospital de Bellvitge; l'acompanyant davantera va patir ferides amb pronòstic menys greu i va ser traslladada a al mateix centre, i la passatgera posterior va ser ferida greu i conduïda a l'Hospital Sant Camil.





El sinistre va obligar a activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i set ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), que va activar el protocol de suport psicològic.





Amb aquesta víctima, s'eleven a 170 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2019, segons Trànsit.