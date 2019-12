L'Àrea Metropolitana de Barcelona aprova un pressupost de 826 milions per al 2020

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar definitivament aquest dimarts el pressupost general de la corporació per al 2020, que puja a 826 milions d'euros, un 9,98% més en relació amb els comptes de 2019.





En un comunicat aquest dimecres, l'AMB ha detallat que el pressupost puja fins als 1.989 milions si es tenen en compte els dels seus organismes autònoms i els de les societats en què participa íntegrament o majoritàriament.





En termes quantitatius, és el tercer pressupost de el sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i permetrà planificar i avaluar l'actuació de Govern metropolità en funció de l'Acord de Govern 2019-2023.





Aquest pressupost s'aprova en ple procés de redacció de el Pla d'Actuació Metropolità (PAM), que ha de concretar aquests objectius en accions concretes, i una de les novetats és la incorporació de les competències de l'extint Consell Comarcal al Barcelonès.





En l'àmbit de les despeses de l'AMB per al 2020, destaca els 62 milions per a un nou Pla d'Inversió Metropolità (PIM); els 19,76 per a infraestructures verdes, i els 11,5 milions per a la gestió de les rondes.





També ha subratllat els 176,53 per al Programa metropolità de prevenció de residus i Gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (Premet25), que s'incrementa en un 9,5% respecte a 2017.





En l'apartat de transport, es destinaran 128,51 a serveis de gestió indirecta de transport públic; 157,27 en aportacions a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i 41,88 per a altres serveis de transport.