Així es distribueix la població migrant en el món

El nombre total de persones emigrant en el món és un 9,15% superior al de 2015 i gairebé tres quartes parts superior als anys noranta.









Actualment, la xifra de persones que resideixen en un país diferent a el món ascendeix a 271 milions. Aquesta dada és un 77% superior a la del 1990, quan era de 153 milions de persones.









D'acord amb aquesta tendència, la població emigrant per sexes ha augmentat, sent superior en homes que en dones.









L'evolució ascendent s'ha donat en tots els continents. Des de 1990 Europa ha estat el que més població migrant ha tingut. No obstant això, en els últims anys on més hi ha és a Àsia.









Els països del món amb més població migrant són Estats Units, Alemanya i l'Aràbia Saudita. Espanya ocupa el número 12 en aquest ordre.









Espanya va rebre en el segon semestre de 2018 prop de 358.000 immigrants, mentre que gairebé 141.000 van abandonar el país.









Per províncies, les que més emigrants tenen són Almeria, Girona i Lleida, amb prop de 5 emigrants per cada 1.000 persones.