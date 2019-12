El Tribunal de Justícia de la UE es pronuncia avui sobre la immunitat de Junqueras

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia aquest dijous sobre l'abast de la immunitat com a eurodiputat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, un privilegi que el polític independentista sosté que l'assisteix des que es van proclamar els resultats de les eleccions a Parlament europeu del maig passat, però que ni Espanya ni les institucions de la UE li reconeixen.









La sentència dictada per la Gran Sala del Tribunal, composta per quinze jutges que no emetran vots particulars, es donarà a conèixer en la sessió que arrencarà a partir de les 9.30 hores a Luxemburg.





La decisió respon al cas de Junqueras, però encara és una incògnita si el seu pronunciament tindrà conseqüències de manera indirecta sobre la situació de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tots dos eurodiputats electes fugits de la Justícia espanyola.





La Justícia europea respondrà així a les qüestions prejudicials remeses pel Tribunal Suprem el passat mes de juny a petició de la defensa de Junqueras, que va demanar aquesta consulta en un recurs de súplica contra la decisió de l'alt tribunal de no donar-li permís per anar a acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central i així accedir a la condició plena d'eurodiputat.





L'advocat general del TUE va concloure al novembre que Junqueras hauria de ser reconegut com a eurodiputat perquè el seu escó depèn únicament del vot dels electors i no pot estar supeditat al posterior compliment de formalitat alguna per recollir l'acta.





No obstant això, va advertir també que la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem a l'octubre passat comporta l'anul·lació del mandat com a eurodiputat de l'exvicepresident de la Generalitat, de manera que el TUE no és competent per respondre a les qüestions prejudicials platejades pel Suprem, perquè la seva resposta "tindria caràcter hipotètic".





Segons l'opinió del lletrat europeu, en tot cas, el Parlament europeu hauria de poder pronunciar-se sobre l'oportunitat de suspendre o de mantenir la immunitat d'un dels seus membres, per la qual cosa ha demanat al TJUE que li correspon també a l'Eurocambra pronunciar-se.





Tot i que les conclusions de l'advocat general no són vinculants per als jutges del TUE, en la majoria dels casos les sentències finals segueixen la línia marcada pel primer dictamen.





Amb tot, la defensa dels líders independentistes que reclamen un escó a l'Eurocambra ha rebaixat les expectatives en les últimes dates sobre l'impacte d'aquesta sentència perquè el cas de Junqueras està "molt més acotat, limitat", que els dubtes sobre l'abast de la immunitat europarlamentària i la proclamació d'eurodiputats que han plantejat els advocats de Puigdemont i Comín en altres dos assumptes oberts a Luxemburg.





El TUE té pendent de resolució un recurs presentat per Puigdemont i Comín contra el Parlament europeu per impedir-los prendre possessió del seu escó i un altre contra la decisió de Tribunal amb seu a Luxemburg de no acceptar mesures cautelars perquè poguessin recollir l'acta de manera provisional fins que es resolgués l'assumpte de fons.