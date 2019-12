Assalten la casa de Nelson Semedo el dia del Clàssic

La casa de Nelson Semedo, jugador de el Futbol Club Barcelona ha estat assaltada aquest dimecres 18 de desembre a la tarda. El jugador s'uneix a la ampli ventall de professionals de el futbol víctimes de robatoris a Espanya i altres països.





El robatori va tenir lloc al voltant de les 2 de la tarda. Encara no se sap què es van emportar els lladres o si hi havia algú dins de la casa durant el robatori. Els criminals no han estat identificats.





El robatori té lloc el mateix dia en què es juga el Clàssic entre el Barcelona i el Reial Madrid, el més polititzat i més vigilat per les mobilitzacions de Tsunami Democràtic.





Els robatoris en cases de futbol professional semblen estar de moda. A l'octubre la Guàrdia Civil va desmantellar una xarxa de lladres contra professionals de el futbol. El grup va jugar a Madrid i va atacar a diverses figures de Reial i de l'Atlètic de Madrid com Zinedine Zidane, Álvaro Morata, Isco, Casemiro, Benzema o Lucas Vázquez. En el cas de Zidane i Lucas Vázquez, els dos van trobar les seves respectives cases revoltes quan van tornar de vacances al juny d'aquest any. La casa de Morata va ser robada a punta de pistola mentre la família hi era. La família de Casemiro era a casa quan va ser agredit, el jugador era al camp jugant contra l'Atlètic de Madrid.





En aquell moment, el Reial Madrid va aconsellar als jugadors que no publiquessin cap tipus de fotografies a casa, per a no mostrar articles valuosos que despertessin l'interès dels lladres.

Quatre persones van ser detingudes i es van recuperar alguns objectes, com joies, 10.000 euros i la medalla finalista de la Lliga de Campions que pertanyia a Thomas Partey, jugador de l'Atlètic que va patir dos intents d'assalt a casa en menys d'una setmana.





Una mica més a sud, a Sevilla, un altre jugador portuguès també va ser robat a casa. William Carvalho, exjugador de l'Sporting de Bétis, també va ser víctima d'un robatori a casa mentre jugava un partit contra el Sevilla a l'abril.





La professió fa que aquests futbolistes siguin objectius molt atractius per als lladres, a causa de l'exposició social a la qual estan sotmesos i als alts salaris que reben. A més, el calendari professional dels jocs fa públics la majoria dels viatges, ja que totes les dates dels jocs professionals i els horaris d'entrenament són públics. Les rutines de treball en equip també són fàcilment accessibles.