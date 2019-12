El govern interí de Bolívia emet ordre de captura contra Evo Morales

El govern interí de Bolívia emet una ordre de captura contra l'expresident Evo Morales per "sedició, terrorisme i finançament d'activitats terroristes".





Morales, que al novembre va renunciar al seu mandat presidencial després d'haver estat pressionat a renunciar per les forces armades de país -per sospites de frau electoral a les eleccions que el van elegir el 20 d'octubre-, s'ha trobat refugiat a l'Argentina.





Arturo Murillo, el ministre de l'Interior de govern interí de Bolívia, va tuitejar una foto de l'ordre que llegeix els crims dels quals se sospita que és sospitós Murillo.





President de Bolívia de 2006 a 2019, Evo Morales va ser acusat per l'oposició i observadors internacionals de frau electoral a les eleccions del 20 d'octubre, en què va ser reelegit.





El 10 de novembre, gairebé tots els seus ministres van dimitir, i Evo Morales també va dimitir, sota la pressió dels militars del país.





En aquest moment, Evo Morales va anunciar que la lluita no acabava allà: "Els humils, els pobres, els sectors socials, els patriotes, continuarem amb aquesta lluita per la igualtat i la pau. I, en aquest moment, és important dir-li a poble bolivià que és la meva obligació, com a president de tots els bolivians, buscar aquesta pacificació", va dir Morales quan va anunciar la seva renúncia.





Des de llavors, Morales ha intervingut en l'arena pública des d'altres països llatinoamericans on va trobar asil polític, com Mèxic i Argentina.