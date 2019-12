Els Mossos investiguen si l'incendi del carrer Enamorats ha estat intencionat

Els Bombers de Barcelona han apagat aquest dijous al matí l'incendi al carrer Enamorats de Barcelona, pel qual fins a 26 persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi d'aquest dijous al matí al carrer Enamorats de Barcelona, i la principal hipòtesi és que ha estat intencionat.





En declaracions als periodistes, el cap operatiu dels Bombers, Antonio Cabeza, ha informat que a les 7.20 hores han rebut l'avís de la columna de fum i de foc en la façana del local incendiat.





En arribar les dotacions, el foc cremava intensament i també hi havia una "gran afectació" cap a un edifici d'habitatges per la propagació de les flames per un pati interior, per la qual cosa han hagut d'evacuar als veïns.





El local incendiat estava dedicat de manera "informal" a la reparació de bicicletes i patinets, i la causa del foc no és visible per la destrucció de les flames, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra l'investigaran, encara que els Bombers creuen que l'estructura de l'immoble no ha quedat afectada.





El SEM ha informat que dels 26 afectats, nou són afectats lleus, quatre estan menys greus, un greu i 12 han rebut l'alta 'in situ', mentre que un total de 13 persones han estat traslladades a centres mèdics.