Somàlia s'enfronta a la pitjor plaga de llagostes en 25 anys que afecten les pastures i les collites bàsiques dels que viuen a les zones rurals del país, que ja pateix els estralls de la violència del grup gihadista Al-Shabab i les conseqüències de les greus inundacions d'aquest any.





Segons ha alertat aquest dimecres l'oficina a Somàlia de l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), ja hi ha unes 70.000 hectàrees infectades de larves i insectes adults a Galmudug, Puntlàndia i Somalilàndia, que ja han provocat danys en collites i pastures també a Etiòpia.





En total, la predicció és que els propers sis mesos unes 100.000 hectàrees necessitin intervencions de control directe en vista d'aquesta plaga, cosa que requerirà una inversió més gran en el plànol institucional, d'infraesctructures i tècnic de cara a l'any vinent, ha subratllat la FAO en un comunicat.









"Parlem d'una intervenció a mitjà i llarg termini. L'impacte de les nostres accions a curt termini serà molt limitat, però podem fer la diferència per donat suport als mitjans de vida i evitar conseqüències desastroses més greus si actuem ara", ha subratllat el representant de la FAO a Somàlia, Etienne Peterschmitt.





L'agència de l'ONU, que demana 3 milions de dòlars per a la resposta inicial, ha reconegut que la situació és molt pitjor del que s'anticipava i s'ha vist agreujada per les intenses pluges i el recent pas del cicló Parwan. Si no s'actua, la plaga de llagostes es propagarà a altres zones del sud de Somàlia, Djibouti, Eritrea i el nord-est de Kènia, ha previngut.





La FAO ja treballa amb el Ministeri d'Agricultura i altres organitzacions en els esforços de vigilància i control a Somalilàndia i Puntlàndia per evitar que la plaga s'estengui cap al sud i el centre del país.





A més, s'ha començat a fumigar amb biopesticides a Somalilàndia. "En vista de l'escala del desastre, la fumigació aèria amb avions hauria estat una mesura de control ideal. No obstant això, les condicions de seguretat a bona part de Somàlia no ho permeten", ha lamentat Peterschmitt.