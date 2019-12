Trump es converteix en el tercer president dels EUA en ser sotmès a un 'impeachment'

La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres en una sessió històrica obrir un 'impeachment' al Senat contra el president, Donald Trump, qui es convertirà així en el tercer mandatari de país a fer front a un judici polític.





Amb 230 vots demòcrates a favor, 197 en contra (195 republicans i dos demòcrates) i una única abstenció, la de la congressista demòcrata Tulsi Gabbard, els càrrecs presentats en contra seu per abús de poder han sortit endavant, segons ha informat la cadena de televisió CNN.





Els demòcrates que han votat 'no' han estat Collin Peterson i Jeff Van Drew. Aquest últim, que ja havia mostrat la seva oposició al procés de destitució, estaria planejant deixar als demòcrates per passar-se al Partit Republicà, segons fonts pròximes a l'assumpte.





Poc després i després d'una segona votació, la Cambra de Representants ha donat llum verda als càrrecs d'obstrucció a Congrés --que ja havien estat prèviament aprovats per la Comissió Judicial-- amb 229 vots a favor i 198 en contra. La càmera necessitava un mínim de 216 vots per dur a Senat el judici polític contra Trump.





En aquest últim cas, el congressista demòcrata Jared Golden, que sí vot a favor de l''impeachment' pel que fa als càrrecs d'abús de poder, ha votat en contra del judici polític en relació amb la presumpta obstrucció a Congrés per part del dirigent nord-americà.





Van Drew, Peterson i Golden han deixat entreveure la seva oposició al judici polític des del passat mes d'octubre. Gabbard, per la seva banda, havia proposat una resolució per censurar Trump com a mesura alternativa a un possible cessament.





La congressista, que és candidata a les primàries del Partit Demòcrata de cara a les presidencials previstes per al 2020, ha asseverat que la seva abstenció es deu a "problemes de consciència".





"No podria votar contra el 'impeachment' perquè crec que el president Trump és culpable (...) però no puc votar a favor perquè cessar un president en exercici no ha de ser la culminació d'un procés partidista, alimentat per les animositats tribals que han dividit tan greument al nostre país", ha explicat.





Gabbard és l'única precandidata presidencial congressista, la resta de membres de Congrés que tenen previst presentar-se a la cursa demòcrata per a la Casa Blanca són membres del Senat.





En una sessió que ha durat sis hores, la Cambra de Representants ha decidit donar el següent pas i obrir un judici polític al Senat que podria acabar amb el cessament de Trump. Si tira endavant seria la primera vegada que un president republicà és reprovat al Congrés.





La presidenta de la cambra, Nancy Pelosi, ha llançat diverses mirades de reprovació cap a la bancada demòcrata per celebrar i aplaudir el resultat de la votació. La mateixa Pelosi havia instat anteriorment als congressistes a no proferir comentaris de satisfacció sobre la decisió presa per la Cambra de Representants en cas que l''impeachment' tirés endavant.





Per Pelosi el d'avui és un "gran dia per a la Constitució" però un "trist" per al país. "No podria estar més orgullosa del coratge mostrat pels congressistes demòcrates. Mai els preguntem com anaven a votar avui", ha mantingut.





"Veig aquest dia, aquesta votació, com una cosa que hem fet en honor a la visió dels pares fundadors d'aquesta república, el sacrifici dels nostres homes i dones d'uniforme per a defensar la nostra democràcia i els somnis dels nostres nens, que sempre viuran en democràcia ", ha dit.





Després d'una votació que ha finalitzat prop de les 21.00 (hora local), la cambra baixa ha suspès la sessió i ha anunciat que tornarà a reunir-se a les 9.00 d'aquest dijous.





Per la seva banda, el líder de la majoria republicana al Senat dels Estats Units, Mitch McConnell, ha informat en missatge a través del seu compte de Twitter que parlarà aquest dijous a les 9.30 al Senat. "Parlaré del precedent establert pels demòcrates a la Cambra de Representants a l'hora destituir el president dels Estats Units", ha aclarit.





LA CASA BLANCA TITLLA DE "LAMENTABLE" EL RESULTAT





L'Administració Trump no ha trigat a reaccionar als resultats obtinguts aquest dimecres a la votació i ha expressat que es tracta d'"un dels episodis polítics més lamentables de la història de la nació".





En un comunicat, la Casa Blanca ha afirmat que "el dia d'avui marca la culminació a la Cambra de Representants d'un dels episodis més lamentables de la història nord-americana". "Sense rebre un sol vot republicà i sense provar que es incorregués en cap tipus de delicte, els demòcrates han tirat endavant uns càrrecs il·legítims contra el president a la Cambra de Representants", assenyala el text.





Així, el document indica que els demòcrates "han decidit procedir a partir d'una qüestió partidista malgrat el fet que el president no ha fet absolutament res dolent". "De fet, les setmanes d'audiències proven que no va fer res malament", ha asseverat el Govern.