Extremoduro anuncia la seva separació definitiva

La banda de rock Extremoduro ha anunciat aquest dimarts la seva separació definitiva, segons ha indicat el grup liderat per Roberto Iniesta en la seva pàgina web.





En el missatge de comiat, el grup extremeny ha anunciat "la separació del grup" i ha volgut explicar "de primera mà" els motius que els han portat a prendre aquesta decisió.









"Per treballar de la manera en què nosaltres hem treballat durant tant de temps és imprescindible tenir una compenetració molt, molt especial. Ara, aquesta compenetració tan difícil d'aconseguir i de mantenir, tot i que existeix, no és la mateixa", ha concretat el grup de rock.





El grup Extremoduro, fundat el 1987, posa fi així a una carrera durant la qual han publicat onze àlbums d'estudi, l'últim l'any 2013. "Hem preferit deixar-ho aquí: per quedar-nos sempre amb el record de tants anys feliços, i perquè ens sembla el més honest. Continuem i continuarem sent companys de viatge, encara que d'una altra manera, però sempre companys", ha finalitzat el grup format fins ara per Roberto Iniesta, Iñaki Antón, Miguel Colino i José Ignacio Cantera.