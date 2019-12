El diari 'ARA' planteja sortir també en castellà per millorar les seves vendes

El consell d'administració del diari 'ARA' s'està plantejant editar alguns continguts també en castellà. Tot i que el periòdic de Fernando Rodés és un dels pocs que s'editen íntegrament en català, els comptes de l'empresa no són prou bones per no enfonsar.





Per aquest motiu la cúpula s'estigui plantejant publicar o traduir algunes notícies i articles per penetrar en el mercat castellanoparlant i millorar així la seva quota de mercat. Fins ara, el diari es limitava a publicar cada setmana una selecció d'articles traduïts. Però la idea que tenen en ment tant el president Fernando Rodés com la directora Esther Vera és llançar una aposta bilingüe de forma més decidida.









Segons informa 'Vozpópuli', el 'ARA' va acabar 2018 amb unes pèrdues de gairebé dos milions d'euros. Tot i que en termes generals assoliment reduir les seves pèrdues i millorar els ingressos, la situació de la capçalera segueix sent millorable. El diari recapta actualment 5,1 milions per subscripcions, la qual cosa és la part del lleó dels ingressos de la companyia.





Cal recordar que el 'ARA' --de la mateixa manera que altres mitjans com 'La Vanguardia', 'El Punt Avui' o 'El Periódico de Catalunya'-- és un dels mitjans agraciats per la Generalitat a costa de l'erari públic. En concret, a la memòria d'inversió institucional publicada l'any passat per la Generalitat consta que l'edició impresa de 'ARA' rebut 600.980 euros i la seva edició balear, 123.900 euros.