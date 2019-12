Nou Centre Mèdic Quirónsalud Digest a Badalona

El Centre Mèdic Quirónsalud Digest amplia les seves instal·lacions amb un nou centre al carrer Alfons XII 17-21 de Badalona (Barcelona), a prop del seu centre principal del carrer dels Arbres.





Aquest nou espai comptarà amb gairebé 1.500 metres quadrats d'instal·lacions mèdiques, disponibles en dues fases diferents: a la primera fase, amb l'obertura al públic, el centre comptarà amb 800 metres quadrats d'instal·lacions.





En aquest espai, albergarà els serveis de Reumatologia, Urologia, Pediatria, Traumatologia i un nou servei de Rehabilitació i Fisioteràpia gestionat per IRITEB, centre de referència en rehabilitació a Badalona.





En la segona fase s'habilitaran 700 metres quadrats més amb la incorporació de més serveis i especialitats, com un punt d'extraccions per realitzar analítiques.





Es preveu que aquest nou centre mèdic realitzi unes 4.000 visites mensuals. Per al director territorial d'Hospitals Privats a Catalunya i Aragó del Grup Quirónsalud, Germán Barraqueta, la posada en marxa d'aquest nou centre a Badalona reafirma la seva aposta estratègica per una àrea en "plena expansió", com és el Barcelonès Nord, per tal d'incrementar l'oferta assistencial existent i ampliar la presència de la marca fora de la ciutat de Barcelona.









El Centre Mèdic Quirónsalud Digest és líder en l'àrea del Barcelonès Nord -ciutat de Badalona amb 218.000 habitants- i l'àrea del Maresme Sud.





Aquest 2019, el Grup Quirónsalud integrava a la seva xarxa assistencial a Digest Grup Mèdic, un grup d'atenció ambulatòria de referència a Badalona amb més de 20 anys de trajectòria, creant el Centre Mèdic Quirónsalud Digest. Aquest centre, que compta amb més de 120 professionals i una cartera de més de 30 especialitats mèdiques i diagnòstiques, està ubicat al carrer Dels Arbres 53.





Amb aquesta integració, el Grup Quirónsalud, pretenia oferir una cartera de serveis més àmplia en aquesta àrea i augmentar el nombre d'hospitals amb què compta a la província de Barcelona -Hospital Quirónsalud Barcelona, Centre Mèdic Teknon, Hospital Universitari Dexeus i Hospital El Pilar, entre d'altres-, referents pels seus professionals de prestigi, la seva alta tecnologia i la seva qualitat assistencial reconeguda per pacients i usuaris.