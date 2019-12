'L'ombra de la por', una novel·la negra de l'autor islandès Ragnar Jonasson

Vaig ser durant uns anys contumaç d'Agatha Christie i he de dir que el personatge que més m'agradava era el de Miss Marple, aquella dona a la qual ningú donava importància però que tenia la perspicàcia d'un gos i era capaç de descobrir l'autor o autora de qualsevol crim. Aquests fets delictius discorrien, a més, en un petit poblet imaginari d'Anglaterra, Saint Mary Mead, on ningú no hauria pogut imaginar que mai passés res i els seus residents eren gent aparentment normal, de la qual hauria estat absurd desconfiar. Però la clau de l'arc de la construcció argumental de Christie era una cosa tan senzilla com la demostració que la maldat nia en qualsevol part i, especialment, on menys s'espera.





Una cosa anàloga és el que passa a 'L'ombra de la por' (Columna) de l'autor islandès Ragnar Jonasson, vinculat familiarment a Siglufjörður, un poblet, en aquest cas real, d'Islàndia, situat en un fiord a nord d'aquesta illa, a un tir de pedra de l'Àrtic, amb poc més de mil habitants i empobrit des que es va abandonar la captura de l'arengada. Al peu d'una de les muntanyes més altes de l'illa, sol quedar bloquejat durant l'hivern quan les tempestes de neu impedeixen l'accés, fins i tot pel precari túnel existent.





Doncs bé, a aquest recòndit lloc del món vol l'autor que arribi el jove Ary Thor. Ha abandonat els estudis de Teologia -es comprèn, sembla ser que era ateu- i dir-se graduar com a policia a Reykjavík, de manera que una vacant a la comissaria local de Siglufjörður li permet obtenir la primera destinació, amb el consegüent disgust de la seva nòvia Kristin . No li resulta fàcil integrar-se en un ambient tan tancat i endogàmic com el d'aquest poble on tothom es coneix i sembla que no hi ha secrets -ningú tanca casa amb clau-, però la veritat és així que va arribar comencen a ocórrer de tot . Dos fets, el misteriós accident mortal d'un famós escriptor i l'agressió a una dona jove que apareix nua i inconscient a la neu, obren la caixa de Pandora de crims anteriors, suplantacions de personalitat, amors ocults i fins i tot una gegantina estafa literària. Davant l'acomodatici comissari Tomas, l'intuïtiu i ben plantat, això queda molt clar en la novel·la, Ary Thor desentranya la troca que canviarà a partir de llavors la vida de l'pacífic poble... i fins i tot la seva pròpia.





És molt possible que per a la majoria dels lectors de novel·la negra el moment més important de la trama sigui quan l'autor decideix, per fi, desvetllar qui o quins són els autors dels crims. Però reconec que en el meu cas, encara amb la inevitable curiositat a què dóna peu la lectura d'un text d'aquest tipus, el que més plaer em causa és la descripció dels personatges: el mateix protagonista, les seves parelles successives, el suposat escriptor, el director de teatre, l'autor teatral, la vigilanta i taquillera del local, l'agressiu Kar l, els altres policies de la comissaria... i, sobretot, l'ambient de Siglufjörður, amb l'obsessiva omnipresència de la neu i l'obligat aïllament imposat per la meteorologia. Tot això en un país fins ahir mateix tan llunyà i remot -ara ja no, anuncien viatges des d'Espanya per a tots els gustos- com Islàndia.