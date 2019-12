Aquest és el Tió més gran de món i l'han fet persones sense llar amb cartrons

El centre comercial Vilamarina de Viladecans compta aquest any amb decoració nadalenca elaborada per persones de taller d'Arrels, entitat que ajuda a persones sense llar. Destaca el gegantesc Tió, el tradicional tronc català que 'caga' regals als nens, que estarà fins al 23 de desembre.





Els adorns estan fets a mà i amb cartró, i compten amb la col·laboració de l'artista Félix Lozal. Es tracta d'una iniciativa de l'agència creativa La Buena, que col·labora en la iniciativa #CapCartroAlCarrer.





El Tió mesura 9 metres de llarg i 2 metres de diàmetre, i té una alçada de 3,85 metres.





Durant el procés de creació, els artistes van voler recordar que molts cartrons de les compres nadalenques acaben sent usats per persones sense llar per protegir-se del fred.





L'objectiu d'aquesta iniciativa és conscienciar la societat que ningú hauria de dormir al carrer. Al voltant del Tió, es realitzen activitats per als nens, com tallers i jocs diversos, així com el tradicional cop amb un pal per obtenir un regal.





A l'expositor, també es poden adquirir llibretes, bosses de roba, imants, samarretes, postals i altres productes d'Arrels.