El 40% de la dones maltractades de més de 65 anys ha patit violència de gènere durant més de 40 anys

Un estudi sobre dones de més de 65 anys víctimes de violència de gènere revela que el 40% ha patit violència durant més de 40 anys; i el 27%, entre 20 i 30 anys. A més, el 56% afirma haver mantingut relacions sexuals contra la seva voluntat per por del maltractador, i sis de cada deu han patit violència econòmica.









Així ho reflecteix la recerca 'Dones de més de 65 anys víctimes de violència de gènere', realitzada en compliment amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que preveu la millora del coneixement de l'impacte d'aquesta violència entre aquest grup de dones per detectar millor dels casos i facilitar l'accés de les víctimes a recursos especialitzats.





L'estudi, que ha estat presentat durant la jornada sobre els 15 anys de la Llei integral contra la violència de gènere, ha estat realitzat per Creu Roja amb el suport de la Universitat Carlos III de Madrid.





En el marc d'aquest informe s'ha entrevistat a 245 usuàries de el Servei Telefònic d'Atenció i Protecció a les víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), gestionat per Creu Roja.





La responsable de sistema, Vanessa Céspedes, ha destacat la "invisibilitat" d'aquest tipus de violència sobre dones amb edats avançades, així com la seva "vulnerabilitat" i "desprotecció".





De fet, segons les conclusions de l'estudi, les dones grans experimenten discriminació de gènere en major mesura que les dones joves, i discriminació per edat en major mesura que els homes grans.





De les dones entrevistades, la majoria eren espanyoles, amb un nivell d'estudis mitjà-baix i viuen en entorns rurals. De les 245 entrevistades, el 52% estan divorciades i el 27%, separades.





Segons l'estudi, el maltractador impedia a les víctimes prendre decisions relacionades amb l'economia familiar: el 55% de les dones no rebien diners per a les despeses de la llar, el 41% va dir que ell s'apropiava dels seus diners, el 34% de les dones asseguren que no els deixaven treballar o estudiar fora de la llar i un 31% s'apropiava dels seus béns.





Així mateix, un 98% de les dones té por i vuit de cada deu van manifestar que el maltractador les ignorava i les tractava amb indiferència i aplicava mecanismes de control i aïllament.