El Suprem destaca que Junqueras ja està condemnat en ferm tot i la immunitat europea

La Sala que va jutjar el procés independentista al Tribunal Suprem tindrà en compte la situació actual de condemnat en ferm del líder d'ERC Oriol Junqueras a l'hora d'aplicar la sentència de Tribunal de Justícia i la Unió Europea (TUE), que reconeix la seva immunitat com a parlamentari quan estava sent jutjat per aquest assumpte i pesava sobre ell una mesura de presó preventiva, han assenyalat fonts d'aquest òrgan.









D'aquesta manera, i a falta d'analitzar encara els arguments que han de presentar encara tant l'Advocacia de l'Estat com l'acusació popular exercida per Vox i la defensa de Junqueras, la Sala Penal de l'alt tribunal contempla posicionar-se, al menys en el fonamental, amb les tesis dels fiscals de el cas, que s'oposen a l'excarceració del líder d'ERC i sol·liciten als magistrats l'execució immediata de la seva pena d'inhabilitació com europarlamentari.





Les mateixes fonts assenyalen que aquest tribunal ha actuat amb total respecte tant a l'ordenament jurídic com a les institucions europees en dirigir al TUE les preguntes que han originat la sentència coneguda aquest dijous i que l'acatarà en els seus propis termes.





Les mateixes fonts afegeixen que es descarten, per tant, determinades conseqüències en els efectes de la sentència que obeeixen a relats "interessats o esbiaixats", en clara al·lusió a les peticions de nul·litat argumentades per determinats partits polítics.





La sentència, afegeixen aquestes fonts, faculta en tot cas el tribunal espanyol a adoptar una mesura de presó provisional respecte d'un encausat fins i tot abans de demanar un suplicatori a l'Eurocambra, limitant-se a assenyalar que aquest permís per actuar contra un europarlamentari s'ha de tramitar el "més aviat". En el cas de Junqueras, les fonts consultades apunten que en aquests moments es troba complint una condemna en ferm de presó i inhabilitació per un delicte de sedició.





La Sala troba a faltar la resposta per part del TUE a algunes qüestions concretes, com què és el que passa si l'europarlamentari electe en qüestió rebutja l'emplenament dels requisits exigits per cada Estat per a adquirir la condició de membre de Parlament Europeu. En el cas d'Espanya s'exigeix jurar o prometre la Constitució, mentre que en altres països s'exigeix que el diputat estigui al corrent de les seves obligacions tributàries.