El Círculo Ecuestre impulsa un fòrum perquè Barcelona recuperi posicions

El Círculo Ecuestre ha impulsat el Fòrum Barcelona Capital, l'objectiu del qual és que la ciutat catalana recuperi posicions en un context en què les ciutats competeixen a nivell internacional per guanyar capitalitats i acollir grans fires i esdeveniments.









Així ho han explicat aquest dijous en roda de premsa el president de Círculo Ecuestre, Antonio Delgado, i el vicepresident i responsable de la iniciativa, Enrique Lacalle.





"Volem recordar els grans actius de Barcelona i pujar la moral col·lectiva. Som grans i una ciutat que va arribar a tocar el cel", ha dit Lacalle.





"Hi ha dies que això sembla la revetlla de Sant Joan i ens agradaria que això canviés. Dialoguem", ha afegit Lacalle, que ha evitat entrar en el debat polític, però ha afirmat que precisament per això és bo contribuir a generar idees, que és la missió de Fòrum Barcelona Capital.





I és que, segons Lacalle, la iniciativa neix amb l'objectiu que tornin a Catalunya les milers d'empreses que durant els últims anys han traslladat la seva seu social fora de la comunitat, així com combatre la inseguretat i la desigualtat.





"És un fòrum en positiu. Barcelona és una gran ciutat amb bons indicadors. No és una visió derrotista, sinó que creiem que és moment de reflexionar", ha afegit Delgado.





Per a això, el fòrum comptarà amb 16 conferències monogràfiques que se celebraran entre 2020 i 2021, i inaugurarà el cicle el president de Seat, Luca de Meo, el 14 de gener de 2020, mentre que el 23 de gener el conseller delegat de la GSMA , John Hoffman, abordarà Barcelona com a capital de la connectivitat.







El vicepresident del Comitè Olímpic Internacional (COI), Joan Antoni Samaranch, s'encarregarà de la Barcelona com a capital olímpica el 12 de febrer, i el president d'Agbar, Àngel Simon, destacarà els actius de Barcelona com a capital de l'aigua el 31 de març.





També participaran en el cicle, encara que amb dates encara pendents de tancar, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu (Barcelona capital del primer club esportiu del món), així com el president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre; el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat (Barcelona capital econòmica).





Per parlar sobre Barcelona capital de la logística ha confirmat la seva participació el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i també s'ha convidat a la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, encara la seva participació no està tancada.





El director general d'Iese, Franz Heukamp, i el d'Esade, Koldo Echevarría, parlaran sobre la Barcelona capital de les escoles de negoci, i el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, se centrarà a Barcelona com a capital turística.





També es tractaran altres capitalitats de Barcelona, com la de startups, la farmacèutica -per la qual es volen convidar a empreses com Almirall, Esteve o Indukern-, de la inversió internacional, de les grans empreses, editorial -es vol comptar amb el president de el Grup Planeta, José Creuheras, i la consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí-, gastronomia i arquitectura -es vol convidar a l'arquitecte francès Jean Nouvel-.





En totes les conferències, els ponents han de contestar dues preguntes: les mesures que s'haurien de prendre perquè les empreses que van traslladar la seva seu tornin a Barcelona, i què necessita millorar la ciutat en el sector a què representen per ser més competitiva i confirmar la seva capitalitat .