La clàusula de la sentència del TUE que impedeix el retorn de Puigdemont a Espanya

Una lectura detallada de la sentència de Tribunal de la Unió Europea (TUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras desmunta l'eufòria de l'independentisme. La resolució de tribunal inclou múltiples precisions que limiten els efectes de l'estatus especial de protecció que confereix el càrrec d'eurodiputat.





En el cas de Puigdemont, que ha brandat la sentència com una garantia de la seva capacitat per moure's lliurement per Espanya, no sembla que la sentència sostingui aquesta possibilitat. De fet, el TUE assegura que: "Si el tribunal nacional competent considera, però, que s'ha de mantenir la mesura de presó provisional després de l'adquisició per l'interessat de la condició de membre de Parlament Europeu, ha de sol·licitar a la major brevetat al Parlament Europeu que suspengui la immunitat".

Aquest paràgraf significa que podria donar-se un empresonament provisional de Puigdemont si es considera que hi ha motius per a això; n'hi hauria prou una autorització de l'Eurocambra que a la vista del risc de fugida de l'expresident, no seria un obstacle obtenir.









En qualsevol cas, l'expresident no pot descartar que sigui detingut si entra a Espanya. En estar processat ja per delictes de rebel·lió i sedició fa mesos, Llarena podria mantenir l'ordre d'arrest en territori nacional. També l'euroordre podria ser cursada seguint el mateix procediment: sol·licitant a el Parlament Europeu que donés llum verda per perseguir penalment a Puigdemont.