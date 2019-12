La vaga de CGT a Renfe dificulta l'Operació Sortida

Renfe ha cancel·lat 271 trens, 39 d'ells d'AVE i Llarga Distància, per aquest divendres, 20 de desembre, a conseqüència de la jornada de vaga convocada a la companyia pel sindicat CGT coincidint amb l'operació sortida del cap de setmana de Nadal. Pots consultar l'afectació de la vaga a Catalunya en el següent enllaç.





Així s'estableix en el decret de serveis mínims dictats pel Ministeri de Foment, que xifra en un total de 28.231 viatgers els que es veuran afectats per aquestes cancel·lacions i hauran de buscar altres maneres de transport alternatius.





Tot això malgrat que els serveis mínims garanteixen el 90% dels trens AVE i Llarga Distància habituals, i el 63% dels de Mitja Distància (regionals).









No obstant això, davant la convocatòria de vaga, Renfe, a més de no poder reforçar el servei i augmentar el nombre de places ofertes per atendre l'augment de mobilitat de viatgers previst en aquestes dates, ha de cancel·lar els trens que no estan inclosos en serveis mínims.





La companyia ofereix als viatgers afectats ser recol·locar, en cas que sigui possible, en trens que circulin en un altre horari o bé canviar el seu bitllet per viatjar una altra data, en ambdós casos sense cost.





Per als serveis de Rodalies que l'operadora presta en una dotzena de ciutats, els serveis mínims són el 50% dels habituals, tot i que ascendeixen al 75% en les hores punta en el cas de Madrid, i del 46% i el 65% , respectivament, en la resta de ciutats.





DIA DE "EXCEPCIONAL MOVIMENT" DE VIATGERS





Foment atribueix aquests percentatges de serveis essencials a el fet que aquest divendres es considera un dia d'"excepcional moviment de viatgers" per coincidir "la mobilitat pròpia d'un dia laborable amb l'inici del cap de setmana i de les vacances del període nadalenc".





La vaga de CGT, sindicat minoritari al comitè d'empresa de Renfe, succeeix a la jornada d'aturades parcials que va dur a terme a la companyia ferroviària el passat 5 de desembre, en aquest cas en plena vigília del pont de la Constitució.





Aquesta convocatòria, que segons Renfe va ser secundada per 152 treballadors, va obligar a cancel·lar 155 trens, gairebé a raó d'un per cada empleat que va sumar a l'atur, i va afectar uns 11.550 viatgers.





Amb aquestes mobilitzacions, el sindicat denuncia les "privatitzacions i externalitzacions" que considera s'estan realitzant en el ferrocarril i la "falta de personal" de Renfe i Adif per la jubilació dels seus "envellides plantilles".