El Govern de França no ha aconseguit trencar aquest dijous el punt mort en el qual es trobaven les negociacions per revisar el sistema de pensions, per la qual cosa els líders sindicals han anunciat que les vagues i les manifestacions es continuaran produint durant el període de Nadal.





França fa dues setmanes que es troba immersa en una intensa onada de protestes, durant les quals hi ha hagut vaga de transports i d'educació, a més d'haver estat secundada per més de mig milió de persones als carrers d'arreu del país, per protestar contra l'ampli pla de reformes que pretén dur a terme el Govern del president francès, Emmanuel Macron.









El líder de la Confederació General del Treball (CGT), Philippe Martínez, ha anunciat que els sindicats han decidit continuar amb les mobilitzacions i protestes perquè "el primer ministre no ha escoltat el que diu el carrer".





Per la seva banda, el primer ministre, Édouard Philippe, ha subratllat que sí que s'han fet progressos i que el Govern està decidit a continuar endavant amb els seus plans de posar fi als règims especials de pensions.





En aquest sentit, el Govern espera que els sindicats signin una treva per no entorpir els milions de desplaçaments que s'espera que es produeixin a França en els propers dies amb motiu de les vacances de Nadal, un pacte tàcit que des d'alguns sindicats s'han negat a signar.





Els sindicats s'oposen als plans de Macron de racionalitzar el sistema estatal de pensions francès, que significaria obligar els treballadors a retardar dos anys l'edat legal de jubilació, que passaria dels 62 als 64 anys.





La mobilització social deriva de la reforma de les pensions plantejada per Macron, que aspira a unificar els més de 40 esquemes que es contemplen actualment en un únic marc que, segons el president, afavoriria la igualtat entre els treballadors.





Entre les preocupacions que han expressat els sindicats hi ha que el càlcul de les pensions es faci en virtut dels ingressos obtinguts tota la vida laboral i la suspensió de plans de prejubilació per a funcionaris com ara treballadors del transport públic i personal mèdic, si bé el Govern encara no ha acabat de concretar el seu projecte.