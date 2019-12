Zozulia es defensa: "Ajudar al meu país i ser patriota no és cap delicte"

El futbolista ucraïnès Novel·la Zozulia, davanter de l'Albacete Balompié, ha afirmat aquest dijous que "ajudar" al seu país i que "ser patriota no és cap delicte", sortint a el pas dels improperis que va rebre a Vallecas i que van provocar la suspensió del seu partit contra el Rayo, corresponent a la jornada 20 de Laliga SmartBank.





MÉS INFORMACIÓ Suspès el Rayo-Albacete per insults a Zozulia





Imatge d'@ALBACETEBPSAD





Així, Zozulia ha començat la seva roda de premsa explicant les situacions que el vinculen a ser titllat de nazi. Pel que fa a l''Exèrcit del Poble', l'ha descrit com "un fons" per ajudar a l'exèrcit del seu país i que "es dedica a salvar vides".





"Mai més va comprar armes ni res per al combat. L'única cosa, equip tècnic per salvar vides com ambulàncies, menjar o roba. Considero que ajudar el meu país i ser patriota no és cap delicte", ha remarcat l'atacant de l''Alba'.





A més, ha lamentat que el Rayo Vallecano es negués en el seu dia a incorporar-quan ja "havia signat el contracte". Segons la seva versió, aquí ja el van acusar de "feixista" i va ser rebut amb hostilitat perquè, a l'respecte de la guerra a la zona del Dombås, ell donava suport a una facció contrària a la que dóna suport al sector fort de l'afició rayista.





"Després van aparèixer les fotos i van començar a cridar-me nazi. Jo vaig voler explicar-me, però no volien parlar amb mi. Em van dir feixista, després nazi i després racista", s'ha queixat Zozulia abans de negar novament aquestes acusacions.





"El meu millor amic l'any passat a l'Albacete era Bela", ha prosseguit en relació al francès, jugador de raça negra. "Tant me fa el seu color de pell o nacionalitat, per a mi són tots iguals. Podeu preguntar als meus companys i excompanys, mai he menyspreat a cap persona", ha asseverat.





També s'ha referit a les fotos de la polèmica, com la que apareix al costat d'un retrat de Stepan Bandera, figura de l'independentisme del seu país i que es vincula a l'extrema dreta. Així, ha comentat que se la va fer i la va penjar a Facebook només pel "semblança física" entre els dos.





Sobre la imatge on apareix amb un fusell, ha dit que va ser "simplement per donar suport" a l'exèrcit del seu país. I sobre la qual apareix en una pista de bàsquet amb un marcador i assenyalant 14-88, que al·ludeixen al supremacisme de la raça blanca, ha indicat que va conèixer "el significat" de tot això quan va arribar a Espanya.





"Sóc un esportista totalment apolític. Tot el que es parla és mentida", ha manifestat. "Estimo Espanya, és la meva Segona casa. Estic rebent molt suport de tots. Vull agrair a la Federació, a Laliga, a l'Albacete com a club ia tot el món del futbol el seu suport", ha relatat.