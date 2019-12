L'Audiència Nacional fixa fiança de 5.000 euros per a tres CDR

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha acordat aquest divendres fiances de 5.000 euros per a tres dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme, que podran així eludir la presó preventiva en la qual es troben des la seva detenció en l'Operació Judes el passat mes de setembre.





Es tracta de Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch i Eduard Garzón, als que la Sala ha imposat mesures cautelars com ara comparèixer setmanalment en seu judicial, prohibició d'abandonar territori nacional, i obligació de proporcionar un telèfon, domicili i persona de contacte.





Fonts de les defenses avancen que aquest mateix divendres consignar les quanties al jutjat.









El tribunal entén que de les diligències practicades ha un elevadíssim índex de versemblança sobre la intervenció dels imputats en el fet delictiu que s'investiga, però això no pot per si justificar la mesura cautelar de presó malgrat la "rellevant probabilitat de culpabilitat" .





Pel que fa a el risc de fuga, la Sala explica que es poden adoptar altres mesures cautelars menys costoses donat el provat arrelament personal, familiar i econòmic que presenten els tres, la qual cosa determina una "minoració molt significativa" de la possibilitat que se sostreguin a la acció de la justícia.





Pel que fa a altres riscos com el de destrucció d'evidències, els magistrats tenen en compte que en el moment actual, ja han estat practicades gairebé la totalitat de les proves de manera que no hi ha possibilitat que dificultin la investigació.





El tribunal també ha tingut en compte l'argument esgrimit per Fiscalia sobre que Garzón i Buigas no van participar en la fabricació i tinença d'explosius per la qual s'investiga a la resta dels detinguts. Duch es troba en aquesta mateixa situació.





En tot cas, els magistrats consideren que els fets continuen revestint els caràcters de delicte de pertinença a organització terrorista per la qual cosa es reafirmen en la competència de l'Audiència Nacional per continuar investigant.





D'aquesta manera, atén a la posició de Fiscalia, que si bé no demanava la posada en llibertat, no s'oposava a que els tres la van eludir dipositant una fiança atès que no formaven part del "nucli productor" de precursors d'explosius que segons la Guàrdia Civil sí integraven altres investigats.





La Sala té encara pendent de resoldre el recurs d'apel·lació d'Alexis Codina, que segueix a la presó provisional i en l'habitatge es van trobar part d'aquestes substàncies objecte de les indagacions.