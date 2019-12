Celaá sobre la immunitat de Junqueras: "Espanya se sotmet a la jurisdicció dels tribunals europeus"

La portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, ha valorat després del Consell de Ministres la sentència sobre la immunitat europarlamentària d'Oriol Junqueras emesa dijous passat pel Tribunal de la Unió Europea. "Espanya se sotmet a la jurisdicció dels tribunals europeus", ha declarat la portaveu.





"Ningú ha de passar per alt que aquest Estat se sustenta en la separació de poders i la política i la justícia han de romandre per camins separat i substanciar els seus problemes per fórmules diferents", ha precisat. En aquest sentit, ha afegit que el Govern espanyol manté la seva proposta de diàleg "dins de la Llei".





Respecte a la petició d'ERC a l'Advocacia de l'Estat perquè valori les conseqüències jurídiques que la resolució té sobre Junqueras, que està complint pena per sedició a la presó de Lledoners, Celaá ha afirmat que "l'Advocacia de l'Estat està estudiant detingudament i profusament la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea", i que en els propers dies prendrà una decisió.









POLÈMICA PER LES PARAULES DEL SECRETARI DE COMUNICACIÓ





Respecte a les queixes d'alguns professionals sobre la prohibició de realitzar preguntes en la roda de premsa, Celaá ha comentat als periodistes --"amb entranyable afecte", ha remarcat-- que el Govern central "creu en la llibertat de premsa i creiem en la roda de premsa ".





Aquestes paraules arriben després que el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, carregués contra la "tendència malaltissa" per preguntar com si fossin "activistes" o "tertulians". Oliver va fer aquestes declaracions en la clausura d'una jornada organitzada per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE) i per KPMG.