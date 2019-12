Una jutge ordena a l'ANC que paralitzi la campanya de boicot a empreses no independentistes

El Jutjat Mercantil 11 de Barcelona ha ordenat a l'ANC que cessi cautelarment la campanya de 'consum estratègic' a empreses afins amb la independència i acorda el tancament del seu web 'Consum estratègic', segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC).





Així, la titular del jutjat estima parcialment les mesures cautelars sol·licitades per Foment del Treball en el marc d'una demanda contra l'ANC per suposada competència deslleial.





La jutge ordena a l'ANC que cessi en "la realització de qualsevol actuació, per qualsevol mitjà, amb transcendència pública que suposi la difusió de la campanya 'Consum estratègic' objecte d'aquest procediment i que s'abstingui de realitzar-les en el futur", segons un acte.









La magistrada constata que ha quedat acreditada "la comissió per part de l'ANC d'una sèrie de conductes que de manera indiciària podrien constituir actes de competència deslleial".





Entre elles, cita fer crides "a no contractar amb les empreses que han participat en l'anomenada 'campanya de la por' i amb aquesta finalitat crear un registre del que s'anomena 'proveïdors estratègics", fent crides públiques a contractar amb determinades empreses i no amb altres.





Considera, per justificar l'adopció d'aquestes mesures cautelars, que "els perjudicis per a les empreses assenyalades són d'enorme gravetat" i no veu adequat que la situació creada es mantingui durant la substanciació del procediment judicial.





PETICIÓ DE FOMENT





El 23 de juliol de 2019, Foment del Treball va sol·licitar mesures cautelars prèvies a la presentació d'una demanda per competència deslleial contra l'ANC per aquesta campanya, i va demanar retirar de forma provisional i immediata la realització de campanyes de boicot a empreses, tancar el web, fer xerrades, conferències i fires, la difusió de fullets, a més de cessar la confecció i lliurament de llistes d'empreses recomanades.





Per Foment, la campanya de l'ANC suposa una competència deslleial, ja que es tracta d'"un boicot doble", en fer peticions dirigides tant als consumidors com a les empreses, i no es troba justificat per la llibertat d'opinió.





L'ANC al·legava que Foment del Treball no tenia legitimació activa per a sol·licitar les mesures al no existir "justificació econòmica en la pretensió", un argument que ha estat desestimat.





La magistrada acorda en el seu acte que Foment del Treball aporti en el termini de deu dies una caució de 50.000 euros per cobrir "el possible dany que es pugui causar a la demandada en el cas que la demanda principal no fos estimada".