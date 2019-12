Càrregues policials en un desnonament a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han carregat i han detingut una dona durant un desnonament el matí d'aquest divendres a la travessera de Gràcia de Barcelona, que manifestants han intentat impedir tant amb una concentració davant de l'edifici com tancant-se en el portal per evitar l'entrada de la comitiva judicial.













La policia catalana ha explicat que la dona està detinguda per un presumpte delicte de resistència a un agent i han detallat que han practicat el desnonament a requeriment judicial.





Efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) -la unitat antiavalots el cos- han actuat des de les 9.50 hores i han carregat per desplaçar a el grup de manifestants que es concentrava davant l'edifici.





Els mossos no han pogut entrar per la porta de l'edifici perquè una cinquantena de persones, que després han estat identificades, han bloquejat l'accés, i els agents han entrat a l'edifici per la finestra d'un balcó.





En entrar a l'habitatge, els agents han trobat la porta "bunkeritzada", i l'han oberta per la força amb l'autorització de la comitiva judicial.