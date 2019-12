EL Constitucional diu que el Parlament volia "cancel·lar" una altra vegada la Carta Magna

El Tribunal Constitucional (TC) ha assegurat que el Parlament pretenia "cancel·lar" de nou la Constitució i l'Estatut d'Autonomia amb les resolucions aprovades els passats mesos de juliol i setembre per reafirmar el seu compromís amb el dret a l'autodeterminació i que han estat recentment anul·lades pel tribunal de garanties.





En dues actuacions, la decisió va ser avançada fa dos dies, el Ple del Tribunal Constitucional acorda per unanimitat estimar els incidents d'execució presentats pel Govern de Pedro Sánchez i anul·la els apartats de la resolució "sobre les propostes per a la Catalunya real", aprovada el 25 de juliol de 2019, i de la relativa a la "orientació política general del Govern" del passat 26 de setembre, en què es insistien en el dret a l'autodeterminació.





Ho fa en entendre que contravé el que estableix la seva sentència del 2 de desembre de 2015 a la qual va declarar inconstitucional la Resolució 1 / XI de Parlament de 9 de novembre de 2015 "sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals de 27 de setembre de 2015 ", la primera iniciativa sobre el procés independentista que va ser admesa a tràmit per la Mesa de Parlament. També considera que no s'ha donat compliment a les actuacions dictades el 2016 i 2017 que van estimar incidents d'execució d'aquesta sentència promoguts per l'Executiu.





Així, les actuacions que s'han donat a conèixer aquest divendres -de les quals ha estat ponent el magistrat Andrés Ollero- expliquen que l'aprovació de les dues resolucions no només "desatenen els reiterats pronunciaments i advertències d'aquest tribunal", sinó que "pretén de nou cancel·lar de fet, en el territori de Catalunya i per a tot el poble català, la vigència de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia i de qualssevol regles de dret que no s'avinguessin o s'acomodessin al dictat de la seva nul·la voluntat". "S'ha situat per complet al marge del dret, ha entrat en una inacceptable via de fet", afegeixen.