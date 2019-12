Teatre científic i escape room matemàtic són les propostes de CosmoCaixa per Nadal

'la Caixa' proposa aquest Nadal una programació d'activitats per a tots els públics, amb espectacles, tallers i visites guiades pensades per a gaudir de la ciència amb la família.









Entre les diferents activitats programades, destaca l'espectacle teatral No sap pas on, en el qual la màgia serà científica i la ciència serà màgica. Els germans Pepa i Olau protagonitzen aquest espectacle familiar creat per Digital Films i produït per 'la Caixa' amb motiu de l'exposició Miralls, dins i fora de la realitat.





Cosmocaixa ofereix també propostes creatives que, a través del joc, fomenten el descobriment científic.





El joc d'escapament (escape room) El somni de Fibonacci repta els nens a posar a prova la seva lògica matemàtica. Al taller Laberints, ordinadors i altres jocs de bales podran entendre els principis de la computació jugant i, al taller Què hi ha a l'altre costat de l'espill?, descobriran algunes de les propietats més sorprenents d'aquests elements tan quotidians.





Els visitants del Museu de la Ciència podran visitar la nova Sala Univers i veure les exposicions temporals Miralls, dins i fora de la realitat i Sables i mastodonts.