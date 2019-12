El Tribunal Penal Internacional obre investigació per crims de guerra en Palestina

La fiscal cap del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciat aquest divendres l'obertura d'una investigació formal sobre els presumptes crims de guerra comesos en territori palestí.













Bensouda ha informat que l'examen preliminar que va iniciar el 2018 a petició del Govern palestí, com Estat part de l'Estatut de Roma -tractat fundacional del TPI-, ha arribat a la seva fi, i s'ha considerat que es donen "tots els criteris" per obrir una investigació formal.





La jurista gambiana ha afirmat que "hi ha una base raonable" per pensar que s'han comès crims de guerra a Cisjordània, inclòs Jerusalem Est, i a la Franja de Gaza, des del 2014.





"Atès que hi ha hagut una remissió per part de l'Estat palestí, no hi ha necessitat de sollicitar al Tribunal una autorització abans d'obrir d'una investigació formal, per la qual cosa no ho faré", ha dit en un comunicat.