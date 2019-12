Dincat presenta un llibre blanc per afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat

El passat dijous 19 de desembre, es va presentar a la seu del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social el 'Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya', estudi realitzat gràcies a la participació de Dincat i a la col·laboració de l'escola de negocis IESE.





Manel Palou, president de DINCAT, va obrir l'acte donant la benvinguda als assistents i agraint el suport del Ministeri, de Plena Inclusión i d'AEDIS par a l'organització de l'esdeveniment. Palou va explicar que el principal objectiu del Llibre blanc és garantir la ocupació de les persones amb discapacitat i especials dificultats (la població activa en persones sense discapacitat és del 78% mentre que aquest percentatge cau al 35% en persones amb discapacitat).





En aquest sentit, el Llibre Blanc vol donar resposta a les dificultats d'accés a la ocupació d'un col·lectiu especialment vulnerable i amb unes singularitats tan específiques que requereixen solucions pròpies. Palou va finalitzar la seva intervenció expressant la voluntat de DINCAT de treballar conjuntament amb la resta d'actors per redirigir la situació del sector.





Carles Campuzano, director de Dincat, i Daniel-Aníbal García, membre del comitè executiu del CERMI





L'acte va comptar amb la presència de la Secretaria d'Estat de Treball en funcions, Yolanda Valdeolivas, que va mostrar el compromís del Ministeri per seguir garantint la igualtat d'oportunitats i la plena integració de les persones amb discapacitat i especials dificultats al mercat laboral.





Va exposar alguns dels avenços que s'havien fet pel que fa a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, però va assumir també que les mesures impulsades encara continuaven sent insuficients i que cal continuar treballant i avançant per garantir un major control sobre el compliment i aplicació de la normativa vigent als CETS i de les obligacions que recauen a l'empresa ordinària.





Valdeolivas, va posar de manifest la gran utilitat social dels Centres Especials de Treball, però també va destacar el seu paper com a espais de generació d'ocupació i com a referents productius i de qualitat. A més, també es va referir explícitament a la formació dual adaptada com a peça clau per afavorir la contractació del col·lectiu.





Va reconèixer públicament que Catalunya havia estat una comunitat pionera en aquest àmbit i va posar en valor el Llibre Blanc per considerar que el model que proposa és perfectament extrapolable a la resta de l'Estat.





Finalitzada la intervenció de Yolanda Valdeolivas, l'acte va continuar amb l'exposició dels principals aspectes del Llibre Blanc, a càrrec de Luis Palencia, professor d'IESE i un dels autors del Llibre Blanc. Concretament va parlar de les singularitats dels CETS associats a Dincat, singularitats que venen donades pel seu propòsit (millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats), pel seu projecte (el 76% de les entitats ofereixen més de 4 serveis), per la seva àmplia implantació territorial i per la seva configuració jurídica (el 95% són entitats sense ànim de lucre).





Manel Palou, president de Dincat





El professor també va fer menció als principals reptes dels CETS, destacant les retallades que han significat una retirada de 36,5 milions de finançament en els darrers deu anys, les rígides normatives administratives, la capacitat competitiva o la inflació de costos (SMI) versus la baixa productivitat derivada de les especials dificultats del col·lectiu.





Les propostes que presenta el Llibre Blanc passen, principalment, per una aposta per la discriminació positiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats, per una discriminació positiva per a les entitats de la iniciativa social i per un procés de cocreació amb els agents implicats, apostant per la formació, la flexibilització i l'adaptació al cicle vital de la persona o el finançament i la discriminació positiva.





Durant l'acte, també va intervenir Pueyo Pons, assessora jurídica i secretària tècnica d'Amadip Esment, fundació que treballa en el sector de la discapacitat intel·lectual des de 1962 a Mallorca i que és pionera en el camp de la formació dual i programes d'inclusió laboral. Pueyo Pons, va explicar el model d'èxit que s'ha dut a terme a les Illes Balears, model que es caracteritza per tenir al centre de les seves polítiques la formació dual i uns itineraris que garanteixen a l'usuari flexibilitat, atenció individualitzada i seguretat.





Posteriorment, Ricard Aceves, membre de la Junta Directiva de DINCAT, va moderar el debat entre Enrique Galván, director de Plena Inclusión i Bernabé Blanco, president d'AEDIS, que van aportar diferents punts de vista sobre el Llibre Blanc, coincidint tots dos en la necessitat que els diferents actors participin de manera cooperada per afrontar la situació delicada que viu el sector i posant sobre la taula que el Llibre Blanc és un model que beneficia no només a l'especial dificultat, sinó al conjunt de la discapacitat i a la societat en general.





L'acte va concloure amb la intervenció de Daniel-Aníbal García, membre del comitè executiu del CERMI que va destacar la importància de la iniciativa social i la reinversió dels beneficis, i amb les conclusions i els agraïments del Carles Campuzano, Director de DINCAT, qui va compartir amb el assistents el desig que el desplegament del Llibre Blanc compti amb la implicació de tots els agents, permetent així garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats i marcant un abans i un després en el sector.





Campuzano, també va senyalar que cal contemplar mesures que permetin que aquells llocs de treball pagats amb SMI, segueixin sent viables. El Director de DINCAT també va manifestar, que el 70% de la plantilla dels CETS de DINCAT, cobra el SMI, i que un increment intens del sou mínim legal pot tenir efectes negatius, si no va acompanyat d'ajudes i recursos del Govern per tal de compensar un increment dels costos laborals.