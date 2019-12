Multa al Barça pel llançament de pilotes grogues al Clàssic

El FC Barcelona ha estat multat amb 1.500 euros amb motiu del llançament de pilotes grogues al terreny de joc del Camp Nou durant el Clàssic contra el Reial Madrid el dimecres 18 de desembre.





La plataforma independentista Tsunami Democràtic va cridar a realitzar aquesta acció, de manera que el partit va haver d'aturar-se una mica més d'un minut quan s'havien jugat 55 minuts de partit.





Per això, el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat aquest divendres imposar una sanció al Barcelona, així com la prevenció de cloenda de Camp Nou "per alteració de l'ordre de la trobada de caràcter greu".