Quins estudis tenen els diputats del Congrés?

El 60% dels diputats de el Congrés de la XIV Legislatura disposen d'una llicenciatura, mentre el percentatge de parlamentaris amb un màster és del 22,3%, un 17% té un grau i un 13,42% un doctorat, segons els currículum publicats pel Congrés dels Diputats.





Aquests percentatge no són excloents ja que un mateix diputat pot tenir diversos títols i tenir per exemple una llicenciatura i un màster.





El percentatge d'enginyers és molt menor (un 5,7%) a causa de que Dret i les carreres econòmiques són les més repetides entre els currículum dels diputats.





Hi ha al voltant de 60 diputats (al voltant del 15%) que no deixen clar en el seu currículum quina és la seva formació, el que no vol dir que no disposin de títol universitari, sinó que no l'han acreditat en el currículum publicat pel Congrés.