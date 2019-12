El Congrés d'ERC vota la ruta cap a la independència

ERC celebra aquest dissabte el ple del 28 Congrés Nacional de el partit, on els militants votaran la ponència política que fixa el full de ruta dels republicans cap a la independència sense renunciar a cap via "democràtica i pacífica".









El Congrés comença a les 9.00 hores a l'Auditori de l'Fòrum de Barcelona i es produeix en plena negociació amb el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central, en la qual els republicans volen acordar una taula de negociació entre la Generalitat i el estat per buscar una solució al conflicte.





Es tracta de la segona fase del Congrés Nacional d'ERC, que té com a ordre del dia l'informe de la Presidència de el partit del mandat de quatre anys des de l'últim Congrés i el debat i votació de la ponència política i la ponència estatutària.





El partit ja va celebrar la primera fase al setembre amb l'elecció de l'Executiva, a la qual només es va presentar una candidatura i es va ratificar a el president d'ERC, Oriol Junqueras, com a líder de la formació, acompanyat per Marta Rovira de secretària general, i situar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, com a coordinador nacional i Marta Vilalta com a portaveu i secretària general adjunta.





La ponència política defineix l'estratègia de el partit per als pròxims anys i planteja tres vies per aconseguir un referèndum d'autodeterminació: la primera és la via pactada i negociada amb l'Estat, tot i que reconeix que ara mateix "és impossible" per les seves reiterades negatives.





La segona via és "forçar la convocatòria del referèndum", és a dir, combinar la mobilització constant amb accions de desobediència civil no violenta, i l'acció de les institucions catalanes, la generació de grans consensos i aconseguint complicitats internacionals per obligar l'Estat a pactar un referèndum.





També contempla una tercera opció, encara que no és la prioritat d'ERC, que és fer un referèndum sense el permís de l'Estat, encara que en cap moment apareix la paraula 'unilateral' al text.