Obre el termini de sol·licituds per al Programa de Termalisme del Imserso

Un total de 208.500 persones podran beneficiar-entre gener i desembre de 2020 del Programa de Termalisme de l'Imserso en balnearis espanyols, per al que ja està obert el termini de presentació de sol·licituds.





Els torns tindran una durada d'entre 10 i 12 dies en règim de pensió completa amb preus avantatjosos per als majors, que inclouen reconeixement i seguiment mèdic i els tractaments termals que es prescriguin, així com activitats d'oci i temps lliure.









A les places poden optar els pensionistes per jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyola, els pensionistes per viduïtat de més de 55 anys, pensionistes per altres conceptes o perceptors de prestacions o subsidis d'atur amb més de 60 anys i els assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social espanyol amb més de 65 anys.





Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola que resideixin a l'estranger, sempre que percebin una pensió del Sistema de Seguretat Social espanyol, els acompanyants, cònjuges o, si escau, parelles de fet amb la qual es constitueix una unió estable i els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45%, sempre que el torn ho gaudeixin amb els seus pares i s'allotgin en la mateixa habitació.





VALORACIÓ I TERMINIS





L'adjudicació de places s'efectua d'acord amb la puntuació obtinguda després de valorar qüestions com l'edat, els ingressos mensuals de la persona sol·licitant o la situació mèdica i en funció de la disponibilitat dels balnearis i els torns sol·licitats.





S'han establert dos terminis per a la presentació de sol·licituds en funció dels dos torns establerts. Per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclosos, el termini és fins al dia 10 de gener de 2020, mentre que per als torns dels mesos de setembre a desembre es podran realitzar fins al dia 15 de maig de 2020.





Pel que fa a la inclusió en la llista d'espera de places, per a cobrir les places que vagin quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies, el termini per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclosos, fins al dia 14 de maig de 2020 i per als torns dels mesos de setembre a desembre, fins al dia 30 d'octubre de 2020.





Aquest any, com a novetat, es prioritza la sol·licitud de plaça via en línia, al web de l'Imserso, en l'apartat de Termalisme de l'Imserso. A més, els interessats a sol·licitar plaça també podran fer-ho a la Direcció General de l'IMSERSO, en qualsevol dels seus centres territorials o als òrgans que designin les comunitats autònomes. Un cop emplenada, han de lliurar-la en aquests mateixos llocs.