France Télécom i els seus directius, condemnats per assetjament

"Em suïcido per culpa de France Télécom". Així és com Michel Deparis, el tècnic del gegant de les telecomunicacions, va justificar en una nota la forma desesperada en què va triar, el juliol de 2009, escapar de l'"administració pel terror" per forçar la sortida "voluntària" de 22.000 treballadors i 1 canvi de funcions i de lloc de treball de 10.000.





Entre 2008 i 2009, altres 34 treballadors van posar fi a les seves vides.









Poc més de deu anys després, el llavors president, Didier Lombard, el vicepresident, Louis-Pierre Wenès, i el director de recursos humans de l'empresa, Olivier Barberot, han estat declarats culpables d'assetjament moral i condemnats a un any de presó i 15.000 euros de multa a un tribunal correccional de París.





L'empresa (Orange des de 2013), condemnada a 75.000 euros de multa -el màxim- a més d'haver de pagar més de dos milions d'euros en danys i perjudicis, ha anunciat que no apel·larà la sentència i que al juliol va crear una comissió amb els sindicats per a la reparació material i psicològica dels danys de la violenta "reestructuració" portada a terme entre 2007 i 2010.





Lombard, que ara té 77 anys i va ser president de France Télécom entre 2005 i 2011, apel·larà al que considera "una decisió política totalment demagògica".





La sentència, que es pronuncia sobre 39 casos -19 suïcidis, 12 intents de suïcidi i 8 depressions i altres seqüeles- el responsabilitza de l'assetjament moral "institucional" i "sistemàtic" en una estratègia de l'empresa destinada a "desestabilitzar als treballadors, crear un clima d'ansietat" i "degradar les condicions de treball". El 2006, va dir al personal de l'empresa que les sortides es farien "per la finestra o la porta".





Pel que l'advocat civil, Jean-Paul Teissonnière, va definir com "un enorme accident de treball organitzat per l'empresari", l'esquema va recórrer a canvis de treball, canvi de lloc de treball, col·locació en tasques impossibles de realitzar, reducció de salaris i missatges repetits per fomentar la sortida "voluntària".





Es tractava d'una "marxa forçada" de reducció de personal i "es van prohibir els mitjans elegits per aconseguir les 22.000 sortides", ha considerat el tribunal.





