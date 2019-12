El Barça tanca l'any amb una golejada a l'Alabès

El FC Barcelona va batre aquest dissabte per un enganyós 4-1 a l'Esportiu Alabès, dins de la jornada 18 a Laliga Santander, acomiadant-se del 2019 com a líder de la classificació i a més millorant la seva versió carrinclona durant el recent Clàssic disputat al Camp Nou.





Gràcies a aquest triomf sobre un valent adversari, i de nou a la calor dels seus aficionats, els culers van arribar als 39 punts i van marxar a l'aturada per Nadal a la cúspide del torneig de lliga. Per a més inri, van ficar pressió al Reial Madrid, que continua la seva persecució del lideratge a bona velocitat.





Per oblidar la imatge grisa de la seva última cita, en aquest 0-0 davant els merengues i envoltats de polèmica arbitral, el Barça necessitava donar un cop sobre la taula. I just així ho va interpretar des de l'inici, bolcant sobre la porteria defensada per Fernando Pacheco.





Després d'un parell d'acostaments de Leo Messi, en un d'ells fins i tot amb gol anullat per fora de joc, els pupils d'Ernesto Valverde van obrir el marcador abans de la quart d'hora. En una empenta de Luis Suárez per la banda dreta, va connectar un centre per baix i cap al cor de l'àrea; la pilota va passar fregant la bota de Ximo Navarro i va arribar a dominis d'Antoine Griezmann, que va marcar amb un cop de dreta creuat.





Va replicar gairebé a continuació el migcampista ghanès Wakaso Mubarak, en una jugada individual al contraatac i que va definir malament, amb un xut molt desviat. A més, a Lucas Pérez se li va anullar sense massa raó un esprint amb el qual hauria encarat cap a l'àrea de Marc-André ter Stegen.





Sense més incordios per al porter alemany, l'altra gran ocasió de perill per part dels blaugranes va arribar en el minut 40. Després d'un córner tret per l'Alabès de forma irregular, Griezmann va controlar la pilota i va muntar un contraatac veloç, acompanyat especialment per Messi a la banda dreta i per Gerard Piqué un parell de gambades més enrere.





El davanter francès va cedir la bola al '10' argentí i aquest la hi va retornar immediatament, perquè fes una segona 'paret' seguida de taló. Messi va driblar a un parell de defenses rivals, a batzegades, i sobre la mateixa línia de fons va intentar batre per ras a Pacheco.





Tot i que el porter va desviar per poquíssim la trajectòria, va ser suficient perquè la pilota es passegés per davant de la porteria sense entrar. Piqué, que va esgotar la seva carrera d'àrea a àrea, no es va estirar a reblar i l'ocasió va marxar a llimbs; l'àrbitre, Mario Melero López, ni tan sols va assenyalar el córner que tocava.





Però aquest error va donar igual, ja que la primera part es va esgotar de manera plàcida per a un Barça sense brillantor però resolutiu. Arturo Vidal va ampliar llavors l'avantatge local, culminant amb un fort xut amb la dreta una assistència de Luis Suárez cap al lateral de l'àrea. Tot havia nascut d'un parell de tocs de pilota de Messi en l'aire, sense massa oposició d'una línia defensiva angoixada a l'Alabès.





L'EMPAT VA ESTAR PROP





Quan corria el minut 56, Rubén Duarte va efectuar una bona centrada des de la banda esquerra i Pere Pons va anotar el 2-1 amb un cop de cap inapellable després colar-se entre els centrals blaugranes. De cop i volta, al Barça li van entrar nervis i el seu adversari va ficar certa por a Camp Nou.





Un cop de pilota aparentment sense perill es va traduir en un altre esprint de Lucas Pérez, l'enèsim del dia, a l'esquena de Piqué i mentre Ter Stegen, despistat. El porter germànic va aclarir molt forçat, allunyant escassament la pilota, i Manu García va estar a prop des de fora de l'àrea.





Seguidament, Aleix Vidal tampoc va poder concretar en tret una jugada de rum-rum pel costat dret, gràcies al fet que Piqué va enviar l'esfèrica a córner. I en aquest mateix córner, Rubén Duarte rematar de cap a la remanguillé i la pilota va marxar ajustadíssima al pal.





Un conat de xiulada treure el cap a Camp Nou, que va viure una aturada oportuna després d'un xoc entre Samuel Umtiti i Wakaso Mubarak. Després d'atendre el ghanès per haver rebut un cop de genoll a l'esquena, va apreciar el de sempre per arreglar el disbarat que estava en potència.

Messi va agafar la pilota en línia de tres quarts i va donar un cop breu carrera fins a la frontal, per continuar el seu eslàlom amb una retallada i 'ipso facto' amb un llançament d'esquerra que va entrar a mitjana alçada, i tan ajustat al pal que Pacheco no va poder arribar malgrat la seva estirada.





Tot just sense temps de reacció per als vitorians, Arturo Vidal va fer una centrada des de la banda dreta cap a la banda oposada i Luis Suárez va rematar de cap en un escorç. La pilota va colpejar en un braç de Martín Aguirregabiria, que estava d'esquena en el salt, i Melero Lépez va decretar penal després de revisar l'acció a la pantalla del VAR.





El mateix Luis Suárez el va executar, amb un xut potent, per arrodonir la golejada en l'últim compromís oficial d'aquest 2019 al Camp Nou. D'aquí fins al xiulet final, els pupils d'Asier Garitano es van desinflar i es van protegir per no encaixar més gols. Amb 19 punts, els de Vitòria segueixen amb poc marge respecte a la zona de descens.