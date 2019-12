El reintegrament més repetit de la grossa de la Rifa de Nadal és el 5

El número 5 continua sent el reintegrament de el primer premi, conegut comunament com la grossa, més repetit al llarg de tota la història de l'Sorteig Extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional, a l'haver resultat premiat en un total de 32 ocasions, però mai ha acabat en 25. el segueixen el número 4 i el 6, amb 27 ocasions cadascun.





En la banda oposada, la terminació menys afortunada en aquest tradicional sorteig nadalenc torna a ser el número 1 (vuit ocasions), seguit de l'2 (tretze ocasions) i de el 9 (un total de 16 ocasions), segons dades facilitades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), recollits per Europa Press.





Per la seva banda, el número 8 ha estat el reintegrament de el primer premi en 23 ocasions, mentre que el 0, el 3 i el 7 han estat l'última xifra de el número premiat amb la grossa d'aquest tradicional sorteig nadalenc 21 vegades.





Així, dels 208 sortejos celebrats fins a la data, el primer premi ha correspost a 64 ocasions a un nombre comprès entre el zero i el 10.000; en 73 ocasions a un nombre entre el 10.001 i el 30.000; i en altres 72 ocasions a un nombre entre el 30.001 i el 99.999.





En aquests més de 200 anys s'han donat anècdotes al voltant de la seva història com, per exemple que el 1837 hi va haver dos primers premis de la mateixa quantia, o que el 1938 es van celebrar dos sortejos el dia 22 de desembre, un a Barcelona i un altre a Burgos.





El nombre 15.640 es va repetir en els sorteigs dels anys 1956 i 1978, mentre que el nombre 20.297 ho va fer en 1903 i 2006. També han resultat premiats números correlatius com el 13.093 i 13.094, i el 53.452 i 53.453, i en quatre ocasions ' la grossa ha correspost a nombres acabats en tres xifres iguals (25.444, 25.888, 35.999 i 55.666).





No obstant això, no han obtingut encara el primer premi els milers 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, de l'67 a l'70, de l'72 a l'75, 77, i de l'80 a l'99.





D'altra banda, s'han repetit en tres ocasions les xifres finals 297, 457 i 515; i dues vegades el 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 i 892.





Les terminacions de les dues xifres més repetides han estat la 85, set vegades (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 i 2005); la 57, sis vegades (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 i 1932); la 75, cinc vegades (1825, 1835, 1843, 1869 i 1962); la 64, cinc vegades (1821, 1948, 1961, 1976 i 1987), la 95, quatre vegades (1886, 1994, 1995 i 2001), la 58, quatre vegades (1881, 1896, 1987 i 2012) i la 40, quatre vegades (1956, 1978, 2000 i 2015).





En canvi, no ha acabat el nombre de el primer premi en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.